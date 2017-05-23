В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже

Малыш находился в квартире с бабушкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В Екатеринбурге на Уралмаше трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа, сообщает «Новый день» 24 мая.

Сотрудники следственного отдела по Орджоникидзевскому району проводят проверку. Специалисты опрашивают очевидцев и осматривают место ЧП, устанавливают детали произошедшего, а также выясняют условия, в которых воспитывали ребенка.

- Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г.Екатеринбург СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту получения травм трехлетним ребенком, который сегодня утром выпал из окна, расположенного на 3-м этаже дома по проспекту Орджоникидзе. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также опросы граждан, которые могут сообщить необходимую информацию. В рамках проверки следователем СКР во взаимодействии с полицейскими будут устанавливаться условия жизни семьи, в которой проживает малолетний ребенок. Предварительно установлено, что на момент происшествия мальчик находился в квартире с бабушкой. Сейчас ребенку, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, оказывается необходимая медпомощь. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, - сообщил руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Игорь Юдин.