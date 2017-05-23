В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017
- Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г.Екатеринбург СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту получения травм трехлетним ребенком, который сегодня утром выпал из окна, расположенного на 3-м этаже дома по проспекту Орджоникидзе. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также опросы граждан, которые могут сообщить необходимую информацию. В рамках проверки следователем СКР во взаимодействии с полицейскими будут устанавливаться условия жизни семьи, в которой проживает малолетний ребенок. Предварительно установлено, что на момент происшествия мальчик находился в квартире с бабушкой. Сейчас ребенку, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, оказывается необходимая медпомощь. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, - сообщил руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Игорь Юдин.
- Аналогичная трагедия произошла в Екатеринбурге всего три дня назад - 21 мая на улице Большакова двухлетний ребенок выпал из окна на 10 этаже. Его мать в это время была в другой комнате. Падение ребенка смягчили деревья и мягкий грунт. С тяжелыми травмами малыша госпитализировали с реанимационное отделение, врачи борются за его жизнь.