Наверх
Нужны деньги: в УрФУ объяснили ликвидацию двух гуманитарных институтов
12:25, сегодня
В Екатеринбурге Land Rover врезался в полицейскую машину со включенной сиреной
12:39, сегодня
В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже
12:10, сегодня
Все для пешеходов: в Екатеринбурге улицу Попова соединят с Татищева
11:49, сегодня
С летним городским лагерем Детской технологической школы "Легокомп" лето будет умным и энергичным!
Белые банты, поцелуи и рассуждения о жизни: школьники рассказали, как отпраздновали «Последний звонок» в Екатеринбурге
11:40, сегодня
На трассе Екатеринбург – Курган перевернулась иномарка: пострадали пять человек
11:37, сегодня
На видеокамеры для Кольцовского тракта потратят 40 миллионов рублей
11:11, сегодня
18 – 20 мая Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших зимостойких растений!
Где парковаться: глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин рассказал о развитии территории
10:40, сегодня
Отцу-извергу с Уралмаша грозит 15 лет тюрьмы за попытку убийства сына
10:01, сегодня
Возле Центрального стадиона в Екатеринбурге появится пешеходная улица
09:23, сегодня
В новой аптеке сети "Живика" начались Дни низких цен
На тагильском заводе погиб рабочий
09:10, сегодня
На участке трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск установят фонари за 32 миллиона рублей
08:47, сегодня
Екатеринбурженку с ребенком насильно удерживает в Турции гражданский муж
08:28, сегодня
Ночью в Екатеринбурге сгорел «Мерседес»
08:14, сегодня
В Свердловской области двое парней помогли полицейским задержать пьяного водителя
20:55, 23.05.2017
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, который «заминировал» три вокзала
20:47, 23.05.2017
Роман Павлюченко уходит из «Урала»
20:17, 23.05.2017
В Екатеринбурге пойдет под суд застройщик, лишивший жилья детей-сирот
20:10, 23.05.2017
В Свердловской области началась операция «Внимание, дети!»
19:30, 23.05.2017
На трассе Екатеринбург – Курган «Ока» улетела в кювет: пострадали три человека
19:08, 23.05.2017
В Екатеринбурге с 24 мая на ремонт закроют три улицы
18:54, 23.05.2017
Бастрыкин поручил проверить информацию о людях, которые 20 лет живут в Свердловской области в полуразрушенном доме
18:40, 23.05.20171
В Екатеринбурге студент-юрист в женском платье и парике ограбил магазин
18:26, 23.05.20173
В Свердловской области увеличат прожиточный минимум
18:01, 23.05.20171
«All you need is love»: глава администрации Екатеринбурга перепел песню The Beatles вместе с уральскими музыкантами
17:40, 23.05.2017
В Свердловской области синоптики обещают заморозки: ночью будет до минус 4
17:28, 23.05.2017
Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова поддержала бэби-боксы
17:05, 23.05.20171
В Свердловской области суд вынес приговор водителю, который купил поддельный полис ОСАГО
16:55, 23.05.2017
Увидели проникновение демонов в молодежь: в РПЦ попросили прокуратуру проверить «Фестиваль красок»
16:51, 23.05.2017
Водителю, из-за которого на трассе Тюмень – Екатеринбург погибли 4 человека, дали реальный срок вместо условного
16:15, 23.05.2017
«Настоящую музыку делают наглые»: группа «Курара» даст большой концерт 28 мая в Доме печати
15:56, 23.05.2017
Николай Коляда поддержал режиссера Кирилла Серебренникова, у которого проходят обыски
15:51, 23.05.2017
В Екатеринбурге возле школы нашли труп мужчины
15:45, 23.05.2017
«На крыше была пустая коробка!» Юлия Михалкова так и не довезла холодильник
15:27, 23.05.20173
Свердловские школьники помогли задержать грабителей
15:12, 23.05.2017
В Свердловской области возбудили дела против «Монетки», «Райта» и «Елисея»
14:37, 23.05.2017
Двухлетний ребенок выпал с 10-го этажа в Екатеринбурге
14:00, 23.05.2017
В Екатеринбурге на улице скончался пожилой мужчина
13:22, 23.05.20171
Житель Свердловской области взял в заложники бывшую жену и дочь-подростка
12:50, 23.05.2017
Рецидивисту Паровозу, зарубившему четырех человек в поселке под Березовским, дали пожизненное
12:50, 23.05.20171
В Нижнем Тагиле из-за угрозы взрыва эвакуировали два вокзала
12:47, 23.05.2017
Усадьба Jazz снова в Екатеринбурге: на международный фестиваль приедут любимые артисты
12:46, 23.05.2017
Получил сотрясение и перелом челюсти: в Екатеринбурге ГАЗель врезалась в «Мерседес»
12:23, 23.05.2017
Опрессовки начались в Екатеринбурге на неделю раньше срока
11:50, 23.05.20172
Судебные приставы за долги екатеринбуржца увезли его гараж
11:40, 23.05.2017
Уральские таможенники остановили контрабандистов с бриллиантами на 16 миллионов рублей
11:20, 23.05.2017
Ловец покемонов Руслан Соколовский ответил блогеру Саше Спилберг «за идиота»
11:03, 23.05.20174
В Екатеринбурге квартир на продажу больше, чем покупателей: количество предложений почти достигло максимума 2007 года
10:40, 23.05.20172
В суде напомнили, что приговор ловцу покемонов Соколовскому можно обжаловать
10:33, 23.05.20171
На трассе под Екатеринбургом в массовой аварии погибли люди: ВАЗ расплющило после столкновения с микроавтобусом
09:42, 23.05.2017
Напали со спины и повалили: в Каменске-Уральском пенсионера на улице избили подростки и сняли это на видео
09:05, 23.05.2017

В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже

В Екатеринбурге трехлетний ребенок выпал из окна на третьем этаже
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Малыш находился в квартире с бабушкой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В Екатеринбурге на Уралмаше трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа, сообщает «Новый день» 24 мая.
 
ЧП произошло сегодня утром на проспекте Орджоникидзе. Ребенок находился в квартире на третьем этаже вместе со своей бабушкой. По неизвестным пока причинам малыш оказался один на подоконнике и в результате выпал из окна. Ребенок выжил, его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. 
 
Сотрудники следственного отдела по Орджоникидзевскому району проводят проверку. Специалисты опрашивают очевидцев и осматривают место ЧП, устанавливают детали произошедшего, а также выясняют условия, в которых воспитывали ребенка. 

- Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г.Екатеринбург СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка по факту получения травм трехлетним ребенком, который сегодня утром выпал из окна, расположенного на 3-м этаже дома по проспекту Орджоникидзе. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также опросы граждан, которые могут сообщить необходимую информацию. В рамках проверки следователем СКР во взаимодействии с полицейскими будут устанавливаться условия жизни семьи, в которой проживает малолетний ребенок. Предварительно установлено, что на момент происшествия мальчик находился в квартире с бабушкой. Сейчас ребенку, у которого диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, оказывается необходимая медпомощь. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, - сообщил руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Игорь Юдин.

  • Аналогичная трагедия произошла в Екатеринбурге всего три дня назад - 21 мая на улице Большакова двухлетний ребенок выпал из окна на 10 этаже. Его мать в это время была в другой комнате. Падение ребенка смягчили деревья и мягкий грунт. С тяжелыми травмами малыша госпитализировали с реанимационное отделение, врачи борются за его жизнь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 24.05.2017, 12:10
Тэги: Дети, Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Новый год История успеха Интернет Женщины Жизнь в городе Ельцин-центр Снос монастыря на Качканаре Мотоциклы Секс Горящие авто Дорожные воины Растения Катастрофа Лайфхак Еда Искусство Психология СМИ Погода Голодовка в колонии Баскетбол Футбол Самолет Студенты Выставки Недвижимость Знаменитости Отношения Шоу-бизнес ЗАГС Приостановка полетов в Египет Гололед Дети Ошибки врачей Бизнес Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Храм святой Екатерины Семья Туризм Экономия Животные Убийство Ирины Вахрушевой Взрыв Корь Статистика Парковки Мистика Дело Пьянкова Криминал Слухи Транспорт Спорт Дом-2 Тест Музыка Грипп в Екатеринбурге Екатеринбуржцы в разных странах Сибирская язва Бэби-боксы В Египте разбился самолет с российскими туристами Мода Ту 154 Обрушение крыши на Калинина Авто Скандалы Военный репортаж Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Самолет Минобороны упал в Якутии Мультимедиа Расписание Афиша Убийство в Рахмангулово Медицина Новости России Пусть говорят ЖКХ Хоккей Фото Дороги Развлечения Пожар Здоровье Расстрел Деньги Красота ВУЗ Путин Война ритуальных агентств Коллекторы Видео Новости дня МЧС Ловец покемонов Отдых Грипп Транспортная реформа Взятки Школа Экономика Религия Хэллоуин-2015 Доска позора Мужчины ГИБДД Скандал с Новиковым 9 мая История Екатеринбурга Отключение света Уралмаш, Эльмаш Кто заработал ДТП Производство Биатлон Приговор Лошагину Опрос Волейбол Мировые новости Новости Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Личное ИГИЛ Необычное Кризис и санкции Интервью Эксклюзив Репортаж Общественный транспорт Рейтинг Крушение самолета под Ростовом Высокие технологии Суд Истории 9 мая Горячее Скорая помощь Культура Смерть Рецензия В Екатеринбурге -40 градусов Позитив Политика Расстрел на Депутатской Образование Конкурсы Строительство Розыск Происшествия ЧМ-2018

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru