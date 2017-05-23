В Екатеринбурге на улице нашли тело 25-летнего военнослужащего

Одна из версий его гибели - убийство.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017
В Екатеринбурге 21 мая на улице Титова обнаружили тело 25-летнего военнослужащего, сообщает «АиФ-Урал» сегодня, 24 мая.
Тело молодого человека нашли под окнами дома. Среди версий случившегося - убийство, так как военного могли вытолкнуть в окно пятого этажа. Мужчина был контрактником в 228-м мотострелковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии.
В пресс-службе ЦВО оперативный комментарий дать не смогли. В военно-следственном управлении Следственного комитета России по ЦВО сообщили, что не обладают данными об этом инциденте, и отметили, что если военнослужащий погиб не на территории войсковой части, то расследовать дело будет областное управление Следственного комитета.
- В свердловском управлении СК РФ подтвердили, что на Титова нашли труп 25-летнего мужчины. Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку. Причины гибели молодого человека установит медэкспертиза.