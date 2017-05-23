В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга будет построено крупное учебное заведение

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В микрорайоне Солнечный построят школу-гигант, в которой смогут обучаться1 000 учеников. Соглашение об учебном заведении подписали сегодня, 24 мая, сити-менеджер Александр Якоб и председатель совета директоров «Форум-групп» Олег Черепанов.

Новая школа появится на улице Чемпионов и будет частью образовательного района: рядом достраивается садик, планируется закладка бассейна, также готовится к строительству «Арена Авто» для юных спортсменов.

– Застройщик уступает участок земли под школу и возьмет на себя проектирование – на основании нормативов, заданных профильными подразделениями, чтобы ничего не пришлось исправлять, – уточнил Якоб.