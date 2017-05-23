В Госдуме предложили запретить анонимное общение в мессенджерах: рассказываем, что это значит

Новый законопроект предусматривает штрафы до миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В среду, 24 мая, на рассмотрение Госдумы внесли законопроект о регулировании работы сервисов обмена электронными сообщениями или, проще говоря, мессенджеров. Авторами инициативы выступили представители сразу трех партий – «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ.



В первую очередь инициаторы законопроекта дают определение понятию «мессенджер». Согласно тексту документа, это программа, которая предназначена для обмена электронными сообщениями исключительно между ее пользователям. А также в законопроекте прописан целый ряд условий, которые должны соблюдать подобные сервисы.



Законопроект возлагает на «организатора обмена мгновенными сообщениями» обязанность обеспечивать передачу сообщений только среди тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, установленном правительством РФ. При этом идентификацию пользователей предлагается проводить с помощью абонентского номера на основании договора, заключенного «организатором обмена мгновенными сообщениями» с оператором связи.



Инициаторы считают, что в каждом из мессенджеров должна быть техническая возможность отказа от получения сообщений от других пользователей.



По мнению депутатов Госдумы, мессенджеры обязаны обеспечивать возможность рассылки сообщений по инициативе органов государственной власти.

Кроме того, мессенджеры должны ограничивать рассылку информации, распространяемую с нарушением законодательства РФ. Таковой, как уточнил «Интерфаксу» один из авторов законопроекта, могут посчитать призыв к участию в несанкционированных уличных акциях протеста.

Если же «организатор обмена мгновенными сообщениями» не исполнит этих требований, законопроект предусматривает возможность блокировки мессенджера на основании решения суда.

При этом за неисполнение вышеперечисленных требований проект думцев предусматривает крупные штрафы. В частности, обычным гражданам грозят штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн рублей.