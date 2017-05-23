Нужны деньги: в УрФУ объяснили ликвидацию двух гуманитарных институтов

Руководство университета пообещало провести реформу без сокращения преподавателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

Первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров объяснил причину слияния двух гуманитарных институтов, сообщает 24 мая 2017 года.

По словам Бугрова, причиной для объединения стало финансирование. Как правило, объяснил первый проректор, различного рода гранты получают вузы с междисциплинарными институтами.

— Для меня объединение во многом является формальностью — институты близки друг к другу, настало время собирать камни. Уверен, что к столетию университета у нас будет бодро шагающий гуманитарный институт. Ожидаем, что объединение даст новое качество прорыва, — сказал первый проректор УрФУ.

С 19 июня 2017 года на базе Института гуманитарных наук и искусств (ИГНИ) и Института социальных и политических наук (ИСПН) будет создан Уральский гуманитарный институт.