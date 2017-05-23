Возле Центрального стадиона в Екатеринбурге появится пешеходная улица

Улицу Пирогова ждут масштабные работы по благоустройству.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017
В Екатеринбурге улицу Пирогова, расположенную возле Центрального стадиона, планируется сделать пешеходной. Об этом 22 мая в эфире радиостанции «Город 107,6 FM» сообщил председатель комитета по строительству городской администрации Николай Сметанин.
Работы по благоустройству территорий, прилегающих к объекту ЧМ-2018 - Центральному стадиону, идут по графику. По словам Сметанина, главная входная группа стадиона будет выходить на пересечение улиц Татищева и Пирогова.
Последнюю планируется превратить в пешеходный бульвар, в связи с чем улицу ждут масштабные работы по благоустройству.
- В будущем пешеходной улицей смогут пользоваться ученики школы № 1, реконструкция которой стартует в 2017 году.
- Также в этом году планируется завершить масштабные работы по объединению проспекта Ленина и улицы Татищева. Всего на благоустройство улиц в районе Центрального стадиона потратят 203 миллиона рублей. Подробнее здесь.