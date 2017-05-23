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Возле Центрального стадиона в Екатеринбурге появится пешеходная улица

Возле Центрального стадиона в Екатеринбурге появится пешеходная улица
16+
Фото: vk.com/rossiya2018
Улицу Пирогова ждут масштабные работы по благоустройству.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

В Екатеринбурге улицу Пирогова, расположенную возле Центрального стадиона, планируется сделать пешеходной. Об этом 22 мая в эфире радиостанции «Город 107,6 FM» сообщил председатель комитета по строительству городской администрации Николай Сметанин.
 
Работы по благоустройству территорий, прилегающих к объекту ЧМ-2018 - Центральному стадиону, идут по графику. По словам Сметанина, главная входная группа стадиона будет выходить на пересечение улиц Татищева и Пирогова.
 
Последнюю планируется превратить в пешеходный бульвар, в связи с чем улицу ждут масштабные работы по благоустройству. 
  • В будущем пешеходной улицей смогут пользоваться ученики школы № 1, реконструкция которой стартует в 2017 году. 
  • Также в этом году планируется завершить масштабные работы по объединению проспекта Ленина и улицы Татищева. Всего на благоустройство улиц в районе Центрального стадиона потратят 203 миллиона рублей. Подробнее здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 24.05.2017, 09:23
Тэги: Дороги, ЧМ-2018
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