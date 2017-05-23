Заместитель Якоба заработал в 10 раз больше главы администрации Екатеринбурга

В этом году самый богатый чиновник мэрии Алексей Белышев задекларировал 33,5 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.05.2017

Чиновники администрации Екатеринбурга отчитались о доходах. Сведения о том, сколько они заработали за прошлый год, и каким имуществом владеют, опубликовали 24 мая на официальном сайте мэрии.



Самым богатым вновь оказался заместитель главы администрации по вопросам капитального строительства и землепользованию Алексей Белышев. Его доходы за прошлый год составили 33 миллиона 567 тысяч рублей, что на 20 миллионов больше, чем в 2015-м. При этом в собственности у замглавы находится 21 земельный участок общей площадью более 2 гектаров, а также почти половина участка площадью 4,7 гектара. Кроме того, он владеет жилым домом площадью в 341 квадратный метр с земельным участком, баней и гаражом, куда ставит свой Porsche Cayenne Diesel.



А вот сити-менеджер Александр Якоб заработал в 10 раз меньше своего зама – его доход за прошлый год составил всего 3 миллиона 190 тысяч рублей. Вместе со своей супругой он живет в доме площадью 273 квадратных метра с участком в 14 соток. А ездит Якоб на Lexus RX450H.



Вице-мэр по вопросам организации управления Вадим Дударенко заработал за прошлый год 3,3 млн рублей. А первый замглавы администрации Алексей Кожемяко и вице-мэр по организации значимых мероприятий Сергей Тушин – по 2,5 млн рублей. Вице-мэр по вопросам социальной политики Михаил Матвеев задекларировал доход в размере 2,2 млн рублей, чуть меньше заработал Владимир Боликов, замглавы по потребительскому рынку – 2,1 млн. А доходы заместителя Якоба по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко составили чуть больше 2 миллионов рублей.

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