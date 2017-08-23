Екатеринбург и Внутреннюю Монголию свяжет прямой рейс

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017
Из Екатеринбурга можно будет напрямую добраться в один из крупнейших автономных районов Китая – Внутреннюю Монголию. Об этом рассказал ТАСС консул по политике Генерального консульства КНР в Екатеринбурге Сюэ Мяо.
Сроки запуска авиасообщения пока на стадии обсуждения.
– Сейчас мы занимаемся открытием прямого рейса между Внутренней Монголией и Екатеринбургом. Это стало итогом визита официальной делегации административного района в Екатеринбург и ряда встреч со всеми сторонами, причастными к открытию такого маршрута, – сказал дипломат.
Новый авиарейс должен привлечь дополнительный поток туристов из Китая на Урал.
- Внутренняя Монголия – это автономный район на севере Китая.
- Второй по размеру среди провинций, автономных районов и городов центрального подчинения КНР.
- Население более 24,7 миллиона человек.
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