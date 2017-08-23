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Консульство США в Екатеринбурге может возобновить выдачу виз

Консульство США в Екатеринбурге может возобновить выдачу виз
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
На сегодняшний день это можно сделать только в Москве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Консульство США в Екатеринбурге может возобновить выдачу неиммиграционных виз. Об этом в эфире "Коммерсантъ FM" заявил замглавы американской дипмиссии в Москве Энтони Годфри.

– Приостановление выдачи неиммиграционных виз – это не ответ, а, к сожалению, последствия того решения, которое было принято правительством Российской Федерации по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России. Мы очень сожалеем, что результат этого решения отразился на гражданах Российской Федерации, – сказал Годфри.

Дипломат также выразил надежду, что приостановка работы генконсульств в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке продлится не долго, и они смогут хотя бы частично возобновить прежний график работы.

  • К 1 сентября в американских дипучреждениях в России останутся 455 дипломатов и сотрудников.
  • При этом до последнего времени на территории РФ находилось около 1200 дипломатов из США.

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Олег Галимов, 24.08.2017, 11:22
Тэги: Новости дня, Политика, Отдых
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