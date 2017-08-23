Много пили и развлекались: «Яндекс» составил список самых популярных мест этого лета у жителей Екатеринбурга

При этом посещение выставок и музеев осталось на последнем месте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Музеи и выставки стали самым непопулярным местом для досуга екатеринбуржцев этим летом. Жители мегаполиса предпочитают проводить время в барах, ночных клубах и кино. Именно такие заведения составили тройку лидеров в рейтинге "Яндекса".

Далее идут театры, цирк и аттракционы, концерты, спортивные мероприятия. На последнем, восьмом месте – музеи и выставки.

– Этим летом жители Екатеринбурга стали гораздо чаще посещать квесты — по сравнению с прошлым летом число покупок билетов на них увеличилось в 5 раз. Количество платежей в барах выросло в 3,7 раза, в кинотеатрах — в 3,4 раза, в цирках — в 2,6 раза. А вот покупок билетов на спортивные мероприятия стало заметно меньше — на 90%, – рассказали в "Яндексе".

По сравнению с летом прошлого года средний чек вырос в 1,6 раза – с 687 до 1 108 рублей. Больше всего жители Екатеринбурга тратили на квесты – по 2 095 рублей в среднем.

Потом идут спортивные мероприятия — 600 рублей, цирки и аттракционы – 515 рублей, бары – 503 рубля, кино – 400 рублей, концерты – 350 рублей.

Наименьший средний чек был в музеях и на выставках — 300 рублей.

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