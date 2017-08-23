На ж/д вокзале Екатеринбурга установят лифты

Они обеспечат доступ из тоннеля к шести платформам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга установят лифты. Они будут обеспечивать беспрепятственный доступ из тоннеля на шесть платформ. Все работы должны закончить к концу года.

По информации Свердловской железной дороги, такие новшества обусловлены грядущим чемпионатом мира по футболу. К мундиалю на вокзале появятся 12 досмотровых комплексов с интроскопами, металлодетекторами, комплексами радиационного контроля.

Ежедневно услугами вокзала пользуется более 18,5 тысяч пассажиров. Ожидается, что в дни матчей чемпионата мира по футболу дополнительный пассажиропоток составит 4 тысяч человек.

На реконструкцию вокзала Екатеринбурга с 2015 года направлено более миллиарда рублей.

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