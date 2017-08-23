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«Намотайте ему еще 20-ку, чтобы он не вышел»: в Екатеринбурге судят застройщика, обманувшего более четырехсот человек

«Намотайте ему еще 20-ку, чтобы он не вышел»: в Екатеринбурге судят застройщика, обманувшего более четырехсот человек
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Фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"
Ущерб от его деятельности составил свыше 600 млн рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Сегодня, 24 августа, Свердловской областной суд рассмотрел апелляцию на приговор скандально известному застройщику Владимиру Воробьеву, от деятельности которого пострадали более четырехсот человек, а общий ущерб составил почти шестьсот миллионов рублей.

Застройщик возводил дома на землях ИЖС в Орджоникидзевском районе. Впоследствии он их продавал как квартиры, по цене значительно ниже рыночной. Однако, на данной категории земли возводить многоквартирные дома было запрещено законом, поэтому отдавшие Воробьеву деньги люди не могли получить право собственности на построенные дома. Всего, таким способом Воробьев построил 22 дома, из которых четыре впоследствии снесли.

Суд признал Владимира Воробьева виновным в мошенничестве и назначил ему шесть лет лишения свободы. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким, также обвинение было не согласно с тем, что суд первой инстанции снял с застройщика обвинение в незаконном предпринимательстве. Обвинение запросило для 62-летнего Владимира Воробьева 10 лет лишения свободы.

На сегодняшнем заседании присутствовали семь пострадавших. Все они просили суд признать их обманутыми дольщиками.

По словам Павла Семенихина, вложившегося в авантюру, в их случае необходимо разработать отдельный областной закон и подобные попытки уже были.

– В 2015 году МУГИСО в отношении нас начало разрабатывать законопроект, но, присутствовавший на том заседании губернатор сказал: "Нет! По домам, которые возводились на землях ИЖС никаких законов принимать не будем!".

Также Семенихин отметил, что качество дома на Стачек,60 очень плохое.

– Стену можно пальцем проткнуть, а зимой настолько холодно, что можно мясо на полу хранить, не пользуясь холодильником.

Семенихин просил суд удовлетворить его иск о моральном ущербе, который он оценил в 2.5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что он единственный из пайщиков, бывших на сегодняшнем заседании, настаивал на этом требовании. Все остальные лишь просили признать их обманутыми дольщиками. Хотя были такие, кто требовал, чтобы Воробьеву вынесли еще более суровое наказание.

– Уважаемый суд, не верьте ему. Он сидит и строит из себя доброго дедушку. Он не вел строительство уже несколько лет, а деньги продолжал брать. Его постоянно видели в ресторанах, где он прогуливал наши деньги. Намотайте ему еще 20-ку, чтоб он вообще не вышел. Этот человек сломал моей семье жизнь. Будь ты проклят! – эмоционально высказалась Юлия Попова, вложившая в строительство одного из домов 4 миллиона рублей, для чего ей пришлось продать квартиру.

Впрочем, сам Воробьев виновным себя не считает, хотя все-таки извинился перед жителями построенных им домов за то, что стал виновником такой ситуации. По его словам он выполнял программу президента по обеспечению населения доступным жильем, а для того, чтобы полностью вернуть  деньги, взятые им у людей для строительства, ему не хватило всего лишь двух лет.

 – Если бы не заставили меня ломать эти четыре дома, то никаких вопросов по деньгам не было бы совершенно. Единственный человек, кто сможет каким-то образом заработать и отдать вам эти деньги это я! Вам больше никто ничего не даст. А вы меня уничтожаете, ну и ладно. Я уже пожил на этом свете. У меня было 400 миллионов наличных. Наличных! И ведь я никуда не побежал. Я все дома построил, и если бы не заставили ломать…

Также Воробьев добавил, что умысла обмануть у него не было.

– Я занимался получением на строительство в течении пяти лет, а ведь это подтверждение, что никакого умысла у меня не было.

По словам подсудимого он просил администрацию перевести землю под постройками в категорию Ж 3, на которой разрешена эксплуатация многоквартирных домов, однако ему это сделать не дали.

Некоторые из пострадавших поддержали эти тезисы обвиняемого.

– Считаю, что ему нужно вынести условный срок, чтобы он ходил с  нами по инстанциям и помогал отстаивать наши права, - заявила Маргарита Подгорных, вложившаяся в строительство дома на Стачек, 60. – Считаю, что умысла на мошенничество у него не было. Идея у него была хорошая. Видимо, что-то у него пошло не так, может быть не смог договориться с администрацией.

 

Многие потерпевшие обращали внимание на попустительство со стороны администрации города, ведь изначально Воробьеву было выдано разрешение на строительство, но позже дома признали незаконными и четыре из них были снесены. По словам пострадавших Воробьев заверял их, что у него все схвачено, якобы он лично передавал деньги Якобу и Тунгусову, которые обещали покровительствовать застройке.

Суд огласит приговор застройщику 7 сентября.

  • В настоящее время дома, построенные Воробьевым, признаны незаконными. Живущие в них люди не могут продать свои квартиры. Шанс вернуть потраченные деньги у людей появится только в том случае, если их признают обманутыми дольщиками.

 

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Евгений Стоянов, 24.08.2017, 21:20
Тэги: Суд, Фото, Строительство
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