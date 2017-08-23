Перекресток в центре Екатеринбурга закрыли на три недели раньше

Ремонт должен был начаться 15 сентября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

В Екатеринбурге на три недели раньше перекрыли перекресток улиц Мамина-Сибиряка и Первомайской, сообщили в администрации города.

Строительная компания "Строй-Проект" изменила сроки перекрытия движения в центре Екатеринбурга. По графику третий этап ремонта сетей должен был начаться 15 сентября, однако строители начали работы раньше на три недели. О причинах изменений не сообщается.

Работы ведутся на участке улицы Мамина-Сибиряка в районе перекрестка с Первомайской и на улице Первомайской от дома № 28 до Мамина-Сибиряка.