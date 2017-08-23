Перекресток в центре Екатеринбурга закрыли на три недели раньше

Ремонт должен был начаться 15 сентября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017
В Екатеринбурге на три недели раньше перекрыли перекресток улиц Мамина-Сибиряка и Первомайской, сообщили в администрации города.
Строительная компания "Строй-Проект" изменила сроки перекрытия движения в центре Екатеринбурга. По графику третий этап ремонта сетей должен был начаться 15 сентября, однако строители начали работы раньше на три недели. О причинах изменений не сообщается.
Работы ведутся на участке улицы Мамина-Сибиряка в районе перекрестка с Первомайской и на улице Первомайской от дома № 28 до Мамина-Сибиряка.
- Ранее энергетики на два дня отложили перекрытие улицы Карла Либкнехта на участке от Малышева до проспекта Ленина. Ремонт улицы должен был начаться 23 августа, однако из-за технологической неисправности начало работ перенесли на 25 августа.
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