По центру Екатеринбурга летал Алладин с волшебной лампой

НАШЕЙ удалось пообщаться с человеком, который прятался за костюмом восточного героя.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Фотограф из Екатеринбурга Павел Ковалев взорвал социальные сети, выложив видео, на котором он в костюме Алладина "летает" по столице Среднего Урала. НАШЕЙ удалось пообщаться с Павлом и выяснить, для чего он снял этот ролик и как заставил подняться в воздух ковер-самолет.

По словам фотографа, идею этого ролика он позаимствовал у одного из американских YouTube-блогеров. Видео зарубежного коллеги так впечатлило Павла Ковалева, что он решил сделать что-то подобное в Екатеринбурге.

– Чтобы сильно не повторяться, я добавил несколько своих "фишек", например, волшебную лампу, – рассказывает Павел Ковалев. – Костюм мне шили под заказ, а вот ковер-самолет я сделал сам – из полипропиленовых труб. Когда все было готово, я закрепил его на скейтборде с электроприводом, который управляется с пульта в руке. Так и "летал" по Екатеринбургу.

Съемки проходили два дня, причем большая часть из них пришлась на День города.

– Оператор работал с гироскутера, при этом он впервые встал на него за сутки до съемок. Но успел научиться ездить, – продолжает фотограф.

По словам Павла Ковалева, большинство горожан реагировали на его появление позитивно – шутили, смеялись и одобрительно кричали. Судя по видео, фотограф успел пересечься и с сотрудником ГИБДД.

– Вопросов у него не возникло, потому что ничего запрещенного я не сделал, – уверяет Павел Ковалев. – В День города дороги в центре Екатеринбурга были перекрыты, поэтому я спокойно над ними "летал".

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!