Приставы арестовали иномарку екатеринбуржца, задолжавшего родственнику полмиллиона рублей

Спустя три дня должник выплатил всю сумму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Nissan Qashqai у мужчины, который задолжал своему родственнику 500 тысяч рублей.

Должник отказался выплачивать родственнику крупный долг даже после решения суда, после чего приставы Ленинского отдела наложили арест на счет мужчины в банке и арестовали его автомобиль Nissan Qashqai.

Иномарку передали на хранение в специализированную организацию. Спустя три дня должник перечислил 500 тысяч рублей на депозит районного отдела судебных приставов, откуда эти деньги перевели взыскателю. Nissan после погашения долга вернули владельцу, сообщили в УФССП по Свердловской области.