Сотрудникам «Уралэнерго-Союз» задолжали 15 миллионов рублей по зарплате

263 человека не получали зарплату больше полугода.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017
Прокуратура Екатеринбурга отстояла права сотрудников ЗАО "Уралэнерго-Союз". Начиная с декабря 2016 по июнь 2017 года на предприятии не выплачивали зарплату 263 рабочим.
Генеральному директору вынесли представление об устранении нарушений, а руководителя предприятия привлекли к административной ответственности и штрафу в 10 тысяч рублей.
– Прокуратура города неоднократно проводила рабочие совещания, на которых заслушивался генеральный директор предприятия, изучался график погашения задолженности, – сообщает пресс-служба ведомства.
- Благодаря мерам прокурорского реагирования долги по зарплате на сумму более 15,2 миллионов рублей полностью погашена.
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