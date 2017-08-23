Наверх
По центру Екатеринбурга летал Алладин с волшебной лампой
16:06, сегодня
Стало известно, когда в Свердловской области начнется отопительный сезон
16:41, сегодня
Много пили и развлекались: "Яндекс" составил список самых популярных мест этого лета у жителей Екатеринбурга
16:24, сегодня
Россияне стали чаще есть сладости
15:33, сегодня
4 совета, как уберечь семью от действий мошенников при использовании материнского капитала
Станислав Суханов: Подготовка систем теплоснабжения к зиме на объектах капремонта идет в соответствии с графиком
15:24, сегодня
В больницу Екатеринбурга попала бабушка без памяти
14:57, сегодня
Свердловская область заняла последнее место в рейтинге энергоэффективности
14:51, сегодня
Группа ВТБ обновила мобильный банк для бизнеса
Сотрудникам "Уралэнерго-Союз" задолжали 15 миллионов рублей по зарплате
14:46, сегодня
В Екатеринбурге задержали противников храма-на-воде
14:23, сегодня
Свердловчанин отсудил у фонда капремонта почти 300 тысяч рублей
14:17, сегодня1
Работы ведутся по графику: специалисты проверили ход выполнения капитального ремонта
На ж/д вокзале Екатеринбурга установят лифты
13:53, сегодня
Только в 17 родниках Екатеринбурга вода соответствует нормам
13:23, сегодня
В Свердловской области стартовала вакцинация против гриппа
12:53, сегодня
ВТБ обновил приложение «Мобильный банк» на iOS
Уральские студенты завоевали первые награды на Универсиаде в Тайбэе
12:50, сегодня
ЕГЭ по семи предметам изменится в 2018 году
12:30, сегодня
Трамваи Екатеринбурга изменят маршрут из-за ремонта на ВИЗе
12:29, сегодня
Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке до 9,5%
В Екатеринбурге возобновились работы на стройке "Первого Николаевского"
12:01, сегодня
Екатеринбург и Внутреннюю Монголию свяжет прямой рейс
11:59, сегодня
Водитель фуры насмерть сбил мотоциклиста под Екатеринбургом и скрылся
11:40, сегодня
Школа экономного туриста: как сэкономить на авиаперелетах по миру?
Приставы арестовали иномарку екатеринбуржца, задолжавшего родственнику полмиллиона рублей
11:25, сегодня
Консульство США в Екатеринбурге может возобновить выдачу виз
11:22, сегодня
Российские банки будут проверять клиентов по сетчатке глаза
10:44, сегодня1
В Свердловской области заключено первое в России соглашение с региональными СРО о сотрудничестве в сфере капремонта
Полиция ищет на Эльмаше извращенца, который приставал к 16-летней девочке
10:43, сегодня
В Полевском промышленные стоки сливаются в питьевой пруд
09:26, сегодня
Перекресток в центре Екатеринбурга закрыли на три недели раньше
09:05, сегодня
ВТБ24 внедряет технологию речевой аналитики при работе с клиентами
Возобновление чартерного авиасообщения с Египтом отложили на 2018 год
08:49, сегодня
В Екатеринбурге ВАЗ сбил ребенка на "зебре"
08:34, сегодня
В Екатеринбурге загорелась поликлиника
08:12, сегодня
Областной Фонд капремонта обменялся передовым опытом с коллегами по всей России
Тушат "Высоцкий" при помощи вертолета: в Екатеринбурге МЧС проводит масштабные учения
20:59, 23.08.2017
Обвиняемый во взятке Алексей Пьянков получил пост в правительстве Свердловской области
20:27, 23.08.2017
В Екатеринбурге на площади 1905 года откроется ярмарка
19:50, 23.08.2017
Синоптики продлили предупреждение из-за жары в Свердловской области
19:22, 23.08.2017
Свердловские энергетики устроили распродажу долгов за электричество
18:50, 23.08.2017
В центре Екатеринбурга Peugeot сбил прохожего после столкновения с грузовиком
18:19, 23.08.2017
Свердловчанин продал контрафактного алкоголя на миллион рублей
17:21, 23.08.2017
Группа ВТБ модернизирует частное облако на базе серверов отечественной сборки
17:08, 23.08.2017
На трассе Екатеринбург – Серов неопытный водитель уснул за рулем и вылетел в кювет
16:41, 23.08.2017
Депутата заксобрания Свердловской области поймали на двойном нарушении ПДД
15:52, 23.08.20173
У Областной детской больницы в Екатеринбурге появился аист
15:16, 23.08.20172
Директор тагильского завода скрыл 38 миллионов рублей, чтобы не платить недоимку по налогам
15:00, 23.08.2017
В Екатеринбурге уволили воспитательницу детского сада, выставившую ребенка на улицу босиком
14:47, 23.08.2017
В сентябре цены на овощи и фрукты упадут на 80 процентов
14:42, 23.08.20172
Самбо на физкультуре и астрономия в старших классах: что ждет уральских школьников в новом учебном году
14:16, 23.08.2017
В Екатеринбурге должник пытался спасти Land Cruiser, закрыв его КамАЗом
14:06, 23.08.2017
На избирательных участках Свердловской области появятся бюллетени для слепых
14:05, 23.08.2017
На трассе Екатеринбург – Серов перевернулась "Лада": пострадали четыре человека
13:53, 23.08.2017
В Екатеринбурге сдвинули сроки перекрытия улицы Карла Либкнехта
13:35, 23.08.2017
В Екатеринбурге появился невидимый граффити-памятник, посвященный подлодке "Курск"
13:19, 23.08.2017
Студент УрФУ представит Россию на чемпионате мира по армрестлингу
13:05, 23.08.2017
В Екатеринбурге на 10 часов задерживается рейс в Грецию
12:46, 23.08.2017
Полиция не увидела нарушений в действиях свердловского священника, перевозившего сына в багажнике
12:38, 23.08.20171

Стало известно, когда в Свердловской области начнется отопительный сезон

Стало известно, когда в Свердловской области начнется отопительный сезон
16+
Фото: Pixabay
На подготовку жилищного фонда потратят около четырех миллиардов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Тепло в домах и квартирах всех потребителей в Свердловской области должно появиться не позднее 10 октября.
 
На данный момент готовность региона к отопительному сезону составляет 71 процента, при этом теплосети готовы на 80 процентов, электросети – более чем на 90 процентов. Капитальный ремонт провели на 77 процентах объектов, полностью сданы 1,1 тысячи домов. Замена сетей теплоснабжения проведена на 79 процентов.
 
В целом на подготовку региона к отопительному сезону выделено около четырех миллиардов рублей, из них 723 миллиона рублей выделил областной бюджет, 3,3 миллиарда – средства муниципалитетов и управляющих компаний. 
  • Напоним, ранее НАША писала о жителях дома на улице Старых Большевиков в Екатеринбурге, которые жалуются на горячие батареи в квартирах при жаркой погоде. В управляющей компании сообщили, что батареи потеплели из-за плановой гидропромывки, которая проводится в рамках подготовки к отопительному сезону.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 24.08.2017, 16:41
Тэги: ЖКХ
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Пусть говорят Новости России Школа Баскетбол Транспорт МЧС ЧМ-2018 ИГИЛ Музыка Еда Дело Пьянкова Растения Религия Приговор Лошагину Биатлон Недвижимость Кто заработал Корь Отдых Убийство в Рахмангулово Лайфхак Медицина Бэби-боксы Секс Жизнь в городе Новости дня Знаменитости Крушение самолета под Ростовом Репортаж Позитив ДТП Погода Снос монастыря на Качканаре Студенты Дорожные воины Ошибки врачей Волейбол Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Дом-2 Война ритуальных агентств Конкурсы Храм святой Екатерины Общественный транспорт Статистика Коллекторы Розыск Женщины ГИБДД Хэллоуин-2015 Пожар Грипп Смерть СМИ Необычное Происшествия Шоу-бизнес Дети Экономика История успеха Семья Суд Мода В Екатеринбурге -40 градусов Политика Высокие технологии Авто Гололед 9 мая Животные Туризм Мотоциклы Культура Интервью ЖКХ Доска позора Здоровье Отношения Опрос Футбол Истории 9 мая Развлечения Парковки Сибирская язва Видео Интернет Выставки Тест Психология Скандал с Новиковым Убийство Ирины Вахрушевой Обрушение крыши на Калинина Афиша Ту 154 Мультимедиа Фото Приостановка полетов в Египет ВУЗ Грипп в Екатеринбурге Рецензия В Египте разбился самолет с российскими туристами Взятки Катастрофа Эксклюзив Искусство Отключение света Уралмаш, Эльмаш Ловец покемонов Расстрел на Депутатской Новый год Недвижимость Свердловской области Экономия Кризис и санкции Голодовка в колонии Путин Горящие авто Самолет Минобороны упал в Якутии Бизнес ЖКХ Свердловской области Новости Рейтинг Финансы Личное Хоккей Скандалы Спорт Красота Самолет Екатеринбуржцы в разных странах Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Криминал История Екатеринбурга Образование Транспортная реформа Расписание Ельцин-центр Скорая помощь Расстрел ЗАГС Производство Дороги Деньги Слухи Мировые новости Строительство Взрыв Военный репортаж Горячее Мистика Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мужчины

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru