Стало известно, когда в Свердловской области начнется отопительный сезон

На подготовку жилищного фонда потратят около четырех миллиардов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Тепло в домах и квартирах всех потребителей в Свердловской области должно появиться не позднее 10 октября.

На данный момент готовность региона к отопительному сезону составляет 71 процента, при этом теплосети готовы на 80 процентов, электросети – более чем на 90 процентов. Капитальный ремонт провели на 77 процентах объектов, полностью сданы 1,1 тысячи домов. Замена сетей теплоснабжения проведена на 79 процентов.

В целом на подготовку региона к отопительному сезону выделено около четырех миллиардов рублей, из них 723 миллиона рублей выделил областной бюджет, 3,3 миллиарда – средства муниципалитетов и управляющих компаний.

Напоним, ранее НАША писала о жителях дома на улице Старых Большевиков в Екатеринбурге, которые жалуются на горячие батареи в квартирах при жаркой погоде. В управляющей компании сообщили, что батареи потеплели из-за плановой гидропромывки, которая проводится в рамках подготовки к отопительному сезону.

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