Свердловчанин отсудил у фонда капремонта почти 300 тысяч рублей

Квартиру собственника затапливало несколько раз во время работ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Житель Асбеста отсудил у фонда капремонта 280 тысяч рублей за потоп в квартире.

Квартиру мужчины трижды топило во время капитального ремонта в доме. Первое ЧП случилось в августе прошлого года, когда в многоквартирном доме из-за некачественно смонтированных труб на чердаке затопило кухню квартиры.

Через 10 дней квартиру снова затопило, на этот раз из-за сильных дождей. Затем ремонтники разобрали крышу, чтобы переложить кровлю, и ту же квартиру залило еще раз. В сентябре в системе отопления дома из-за скачка давления вода залила кухню, коридор и комнату, проникнув в квартиру через чердак.

На звонки владельцев квартиры в компании "Олимп", которая осуществляла строительный контроль, никто не отвечал. Собственник квартиры подал иск в суд на фонд капремонта и на подрядчика, который вел работы в доме, сообщили в Свердловском облсуде.

Октябрьский районный суд отказал в удовлетворении иска, однако Свердловский областной суд, куда владелец квартиры подал второй иск, удовлетворил его требования на 89 процентов и постановил взыскать с фонда капремонта 280 тысяч рублей.

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