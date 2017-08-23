Свердловская область заняла последнее место в рейтинге энергоэффективности

Лидером стал ХМАО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Министерство энергетики РФ представило рейтинг энергоэффективности регионов с высокой бюджетной обеспеченностью.

Всего в списке 14 российских регионов, разделенные на три категории по бюджетной обеспеченности. Свердловская область заняла последнее место в своей категории: ее результат составил всего 21,6 балла. У лидера рейтинга – Ханты-Мансийского округа – 59 баллов, у Татарстана (второе место) – 58,9 балла. За ними следуют Санкт-Петербург и Москва.

Рейтинг составлялся на основе следующих показателей региона: энергоэффективность при строительстве, популяризация энергосберегающего образа жизни, энергоэффективность освещения бюджетного сектора и доля тепловой энергии от ТЭЦ.