Только в 17 родниках Екатеринбурга вода соответствует нормам

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017
Комитет по экологии Екатеринбурга проверил качество воды в родниках города и его окраин. В целом, во втором квартале года вода на источниках находилась в пределах допустимых санитарных норм.
Всем показателям соответствуют лишь 17 родников:
– "Янтарный ключ" (поселок Медный);
– "Родник памяти" (12-й километр старого Московского тракта, Верх-Исетский район);
– "Павловский" (полуостров Большеконный, Верх-Исетский район);
– "Серебряный" (4-й километр Чусовского тракта, Верх-Исетский район);
– "Чусовской" (14-й километр Чусовского тракта, Верх-Исетский район),
– "Европа – Азия" (16-й километр старого Московского тракта, Верх-Исетский район);
– "Северский" (поселок Северка, у подножья горы Медвежка, Верх-Исетский район);
– "Московский" (14-й километр старого Московского тракта, Верх-Исетский район);
– "Пышминский" (Шувакишский лесопарк, на 8 км тропы имени Н.И. Кузнецова, Орджоникидзевский район);
– 7 родников "Калиновские" (в западной части Калиновского лесопарка, Орджоникидзевский район);
– "Горнощитский" (поселок Горный Щит, улица Красноармейская, 4, Чкаловский район).
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