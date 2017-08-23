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В больницу Екатеринбурга попала бабушка без памяти

В больницу Екатеринбурга попала бабушка без памяти
16+
Фото: предоставлено волонтерами
Волонтеры ищут ее родных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

В Екатеринбурге в больницу попала пожилая женщина, которая не помнит, где живет. Волонтеры ищут ее родных, сообщили в "Лизе Алерт".
 
В среду, 23 августа, в Центральную городскую больницу №23 в отделение нейрохирургии на скорой помощи привезли 78-летнюю Людмилу Павловну Тиунову (или Татаркину, как она сама говорит). 

– По указанному ей адресу, Сортировочная, 21, она не живет. Других адресов не называет. Как рассказала сама женщина, у нее есть дочь, Ольга Ваганова. Ищем ее родных, – сообщили волонтеры.

  • Пожилая женщина была одета в синюю кофту, черные брюки, черные ботинки со шнурками. Выглядит на свой возраст. Ее рост 160 см, волосы седые, глаза светлые.
  • Опознавших женщину или имеющих какую-либо информацию о ней, просьба позвонить по телефону: инфорг Светлана 8 (963) 440-51-05.
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Марина Подкорытова, 24.08.2017, 14:57
Тэги: Здоровье, Женщины, Жизнь в городе
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