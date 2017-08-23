В больницу Екатеринбурга попала бабушка без памяти

Волонтеры ищут ее родных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

В Екатеринбурге в больницу попала пожилая женщина, которая не помнит, где живет. Волонтеры ищут ее родных, сообщили в "Лизе Алерт".

В среду, 23 августа, в Центральную городскую больницу №23 в отделение нейрохирургии на скорой помощи привезли 78-летнюю Людмилу Павловну Тиунову (или Татаркину, как она сама говорит).

– По указанному ей адресу, Сортировочная, 21, она не живет. Других адресов не называет. Как рассказала сама женщина, у нее есть дочь, Ольга Ваганова. Ищем ее родных, – сообщили волонтеры.