В Екатеринбурге в школу военного городка запретили набирать детей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Из-за аварийного состояния в школу №84 в военном городке запретили принимать детей на учебу, сообщает "Российская газета". Приемная комиссия не разрешила вести обучение из-за аварийного состояния здания.

После проверки Роспотребнадзора оказалось, что в здание опасно находиться и детям, и взрослым.

– В школе крыша протекает, повреждены стены, парапеты, оконные проемы. В плохом состоянии системы энергоснабжения и водообеспечения, – заключили специалисты Роспотребнадзора.

В департаменте образования города уточнили, что школа находится на закрытой территории, принадлежащей Минобороны, потому вложение денег в ремонт считается нецелевым расходованием средств.

По некоторым данным, еще пять лет назад школу передали в безвозмездное пользование городу, но на баланс муниципалитета она до сих пор не принята. В екатеринбургской администрации уточнили, что здание передали без земельного участка, который не хочет передавать Министерство обороны. Учителя рассказывают, что из-за аварийного состояния системы отопления зимой в некоторых классах пришлось отменить уроки.

– Мы решили выделить сумму из муниципального и областного бюджетов на текущий ремонт школы. Найден подрядчик, который должен завершить работы в начале сентября, – уточнил замначальника департамента образования Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.

Школу на 700 учеников построили на территории военного городка на Листопадной в начале 60-х годов прошлого века. Раньше учебное заведение посещали только дети военных. Сегодня получить образование здесь могут и другие ученики из соседних микрорайонов.

Летом в управлении образования предложили вовсе закрыть заведение и перевести всех учеников в школу соседнего района. Тогда родители школьников вышли на митинг, заявив, что вместо решения вопроса чиновники создают проблемы детям.

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