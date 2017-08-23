В Екатеринбурге возобновились работы на стройке «Первого Николаевского»

Доделывать скандальный ЖК будет новая компания.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017
На перекрестке улиц Готвальда и Европейской в Екатеринбурге возобновились работы на стройке одного из самых скандальных ЖК – "Первого Николаевского". Как сообщает пресс-служба Сбербанка, для завершения строительства первой очереди была открыта невозобновляемая кредитная линия.
– Общий объем финансирования составит 950 миллионов рублей. Первый транш уже выдан, на площадке проекта теперь работает ООО "Новый застройщик" (компания PRINZIP), – добавили в пресс-службе Сбербанка.
- Возведение комплекса было прервано летом 2016 года. К настоящему времени объект готов на 86%.
- Компания "Уралэнергстройкомплекс" недостроила еще несколько объектов: "Октаву", "Новый Уктус" и "Аккорд".
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