В Полевском промышленные стоки сливаются в питьевой пруд

Ядовитые отходы текут со свалки местного завода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

В Полевском стоки с промышленного полигона Северского трубного завода сливаются в питьевой пруд и затапливают городской картодром, сообщает "Новый день".

Городские активисты рассказывают, что иловые осадки очистной станции предприятия и отходы газоочистки сталеплавильных печей вывозят в лес. Эти отходы являются веществами четвертого класса опасности, в больших концентрациях они способны наносить ущерб окрущающей среде.

По словам местных жителей, свалка существует около трех лет. Заметное влияние на окружающую среду она начала оказывать прошлой осенью. Сыпучий шлак газоочистки с ядовитыми веществами, которые опасны для дыхательных путей, грузовики вываливают на гору и смешивают с землей, рядом сваливают иловые осадки – кек, из-за которого с горы текут ядовитые ручьи.