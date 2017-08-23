В Полевском промышленные стоки сливаются в питьевой пруд

Ядовитые отходы текут со свалки местного завода.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017
В Полевском стоки с промышленного полигона Северского трубного завода сливаются в питьевой пруд и затапливают городской картодром, сообщает "Новый день".
Городские активисты рассказывают, что иловые осадки очистной станции предприятия и отходы газоочистки сталеплавильных печей вывозят в лес. Эти отходы являются веществами четвертого класса опасности, в больших концентрациях они способны наносить ущерб окрущающей среде.
По словам местных жителей, свалка существует около трех лет. Заметное влияние на окружающую среду она начала оказывать прошлой осенью. Сыпучий шлак газоочистки с ядовитыми веществами, которые опасны для дыхательных путей, грузовики вываливают на гору и смешивают с землей, рядом сваливают иловые осадки – кек, из-за которого с горы текут ядовитые ручьи.
- Кек также относится к отходам четвертого класса опасности. Он содержит железо, кадмий, магний, алюминий, свинец, медь, форсфор, мышьяк, никель и цинк.
- Во время дождя с горы стекают в Штанговый пруд стоки с ядовитыми веществами, они же попадают в грунтовые воды. Лес на склоне этой горы постепенно высыхает, и, по словам охотников, в этих местах стало мало косуль и кабанов.