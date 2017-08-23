В Свердловской области стартовала вакцинация против гриппа

Наиболее высокий уровень заболеваемости у детей с 0 до 6 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

Кампания по вакцинопрофилактике гриппа началась в Свердловской области. В регион уже поступила вакцина для детей в объеме 267 500 доз – это половина от всего объема.

В 2016 году всплеск болезни начался в ноябре. Самый высокий уровень заболеваемости был среди детей 0-2 и 3-6 лет. Наиболее низкий уровень заболеваемости был отмечен среди взрослых.

На сегодняшний день в Свердловской области привито 1 миллион 295 тысяч человек.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди непривитых детей была выше, чем среди привитых в 6,6 раза.

Привитые взрослые болели в 4,1 раза меньше, чем непривитые.

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