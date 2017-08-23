Владельцы «Райта» требуют 93 миллиона с застройщиков третьей очереди «Глобуса»

В "Мега-Инвест" планировали открыть в ТЦ свой гипермаркет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

В последний день августа арбитражный суд рассмотрит иск компании "Мега-Инвест" (управляет торговыми сетями "Монетка" и "Райт") к застройщику торгового центра "Глобус". Иск можно найти в картотеке на сайте суда.

Владельцы торговых сетей требуют от застройщика третьей очередь "Глобуса" (КИТ Екатеринбург) более 93 миллионов рублей. Причина иска заключается в следующем: "Мега-Инвест" выделил около 65 миллионов на строительство третьей очереди торгового центра, планируя открыть там "Райт". Однако, она так и не была построена.

Заседание Арбитражного суда по иску состоится 31 августа.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!