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Владельцы «Райта» требуют 93 миллиона с застройщиков третьей очереди «Глобуса»

Владельцы "Райта" требуют 93 миллиона с застройщиков третьей очереди "Глобуса"
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Фото: Архив НАШЕЙ
В "Мега-Инвест" планировали открыть в ТЦ свой гипермаркет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.08.2017

В последний день августа арбитражный суд рассмотрит иск компании "Мега-Инвест" (управляет торговыми сетями "Монетка" и "Райт") к застройщику торгового центра "Глобус". Иск можно найти в картотеке на сайте суда.

Владельцы торговых сетей требуют от застройщика третьей очередь "Глобуса" (КИТ Екатеринбург) более 93 миллионов рублей. Причина иска заключается в следующем: "Мега-Инвест" выделил около 65 миллионов на строительство третьей очереди торгового центра, планируя открыть там "Райт". Однако, она так и не была построена.

  • Заседание Арбитражного суда по иску состоится 31 августа.

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Игорь Труш, 24.08.2017, 18:53
Тэги: Экономика
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