Альпинистка из Екатеринбурга погибла в горах Башкирии

Наверх
Слониха Дарья из Екатеринбурга – настоящая девочка: она сидит на диетах и делает педикюр
19:00, 23.09.2017
В Свердловской области грузовик влетел в жилой дом и опрокинулся на легковушку
19:12, 23.09.2017
В России увеличат штраф для водителей за отказ уступить дорогу пешеходам
18:12, 23.09.2017
Свердловские полицейские задержали подозреваемого в ложном минировании
17:42, 23.09.2017
Главный государственный инспектор оценил опыт Свердловской области по синхронизации капитального и текущего ремонта
В Екатеринбурге Volkswagen сбил 10-летнего мальчика
17:23, 23.09.2017
Ученые рассказали о пользе недосыпания
15:56, 23.09.2017
В Свердловской области повысится плата за детские сады
15:10, 23.09.20171
Эксперимент: обычный стеклопакет против энергосберегающих стекол
Полиция возбудила уголовное дело о давлении на кинотеатры из-за "Матильды"
14:35, 23.09.2017
В Екатеринбурге будут судить банду похитителей машин и мотоциклов
13:24, 23.09.2017
Синоптики объявили предупреждение о заморозках в Свердловской области
11:48, 23.09.2017
Андрей Чибис: Свердловская область становится активной точкой роста и развития по всем направлениям ЖКХ
Эпидемиологи встревожены ростом заболеваемости кишечными инфекциями в Свердловской области
11:35, 23.09.20171
На трассе под Екатеринбургом сгорел самосвал
11:14, 23.09.2017
ХК "Автомобилист" всухую проиграл "Сочи" на домашней арене
10:56, 23.09.2017
ВТБ24: Летом уральцы массово начали обновлять свой автопарк
В Свердловской области уничтожили более 100 кг санкционных яблок
10:30, 23.09.2017
Лук, эликсиры, таблетки: как помочь своему организму продержаться в сезон простуд
20:45, 22.09.2017
Сеть Burger King требует прекратить показ фильма "Оно" в России, из-за скрытой рекламы "Макдональдса"
18:56, 22.09.20171
Как выбрать правильное освещение
В Екатеринбурге на два дня перекроют улицу Посадскую
18:33, 22.09.2017
Стал известен маршрут временного автобуса, который ввели из-за закрытия Макаровского моста
18:22, 22.09.2017
Свердловское УФАС оштрафует "Казанову" за эротичный шоколад
17:46, 22.09.2017
На Урале пройдет крупнейшее мероприятие – Неделя сметчика
Под Екатеринбургом нашли мертвого охотника
17:34, 22.09.2017
В туалете ТЦ "Глобус" нашли труп
16:59, 22.09.2017
В Нижнем Тагиле после ДТП машина сбила светофор, который упал на пенсионерку
16:45, 22.09.2017
ВТБ24 снизил комиссии за переводы с карты на карту на сайте
Против екатеринбурженки, чей ребенок забрался на козырек балкона на четвертом этаже, возбудили дело
16:07, 22.09.20171
В Свердловской области участковый спас в тайге мужчину, который сломал ногу и застрял в болоте
15:57, 22.09.2017
В Верхней Пышме продавец вернул деньги за некачественную ванну только после ареста его микроволновки
15:33, 22.09.2017
Джентльмены предпочитают ковбоев: рецензия на фильм "Kingsman: Золотое кольцо"
15:14, 22.09.2017
В Екатеринбурге одну полосу улицы Фурманова открыли раньше срока
15:00, 22.09.2017
Уральский лыжник заявил, что "Аэрофлот" сломал его палки
14:22, 22.09.2017
На авто, в метро, верхом и пешком: тестируем, как быстрее добраться до работы в Екатеринбурге
14:15, 22.09.2017
Следователи начали проверку после изъятия приемных детей у екатеринбурженки, удалившей себе грудь
14:03, 22.09.2017
Екатеринбуржец может сесть на 10 лет за кражу 1000 рублей
13:55, 22.09.20171
Портрет мэра украсил дорожные ямы в Качканаре
13:12, 22.09.20172
Екатеринбург потратит 12 миллионов рублей, чтобы повысить зарплату чиновникам и депутатам
12:57, 22.09.20174
Полиция задержала в Академическом 176 мигрантов
12:25, 22.09.2017
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции в опросе Euromoney Real Estate Survey 2017 в России и ЦВЕ
12:15, 22.09.2017
Капитан свердловской полиции взяла бронзу на всероссийском чемпионате кинологов
11:56, 22.09.20172
За сутки в Свердловской области водители сбили трех детей
11:33, 22.09.20171
В Екатеринбурге завершается реконструкция ККТ "Космос"
11:05, 22.09.2017
В Свердловской области перед судом предстанет экс-полицейский, который выстрелил в мигранта
10:53, 22.09.2017
Суд забрал двух приемных сыновей у екатеринбурженки, удалившей себе грудь
10:20, 22.09.20171
Осенью в армию призовут более 4 тысяч свердловчан
09:49, 22.09.2017
Выходные в Екатеринбурге c 23 по 24 сентября: "закрываем" лето, впадаем в "Эпидемию" и узнаём, где живут уральские боги
09:08, 22.09.2017
В Нижнем Тагиле четвертый день ищут пропавшую школьницу
09:07, 22.09.2017
Число устройств самообслуживания ВТБ24 в Свердловской области достигло 500 штук
09:00, 22.09.2017
В Екатеринбурге Chevrolet Niva сбила 10-летнюю девочку
08:51, 22.09.2017
В Свердловской области на ремонт Серовского тракта потратят 54 миллиона рублей
08:33, 22.09.2017
Выходные в Екатеринбурге будут пасмурными и холодными
08:14, 22.09.2017
С 23 сентября в Екатеринбурге поменяют движение два автобусных маршрута
21:17, 21.09.2017
ВТБ24 запустил предоставление овердрафтов и разовых кредитов для бизнеса через интернет-банк
21:00, 21.09.2017
Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин примет участие в Кубке мира по ралли-рейдам в Марокко
20:26, 21.09.2017
Футболиста Кержакова напугала статуя Маугли в Екатеринбурге
19:45, 21.09.2017

Альпинистка из Екатеринбурга погибла в горах Башкирии

Альпинистка из Екатеринбурга погибла в горах Башкирии
16+
Фото: Pixabay
Всего на хребте находилось четырех екатеринбуржца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.09.2017

Один альпинист погиб, второй получил травмы в Белорецком районе Башкирии во время пребывания на горном хребте Инзерские зубчатки (Южный Урал). Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на депутата Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Руфину Шагапову,  ставшую свидетелем трагедии.

"У нас совещание экологической рабочей группы Госсобрания Башкирии выездное вчера было, предметом было развитие внутреннего туризма в республике и инфраструктуры. Также запланирован был поход на Зубчатку. Вот все мы увидели наглядно. Двое пострадавших альпинистов: девушка сразу насмерть, а у мужчины переломаны ноги, мы его вынесли оттуда, донесли до ближайшего поселка Тирлян", - рассказала Руфина Шагапова.

В пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили, что пострадавший при падении находится в стабильно тяжелом состоянии.

  • По данным МЧС региона, на хребте находились четыре екатеринбуржца. На учет в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России. Они не зарегистрировались, поэтому в ведомстве о них не знали.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 24.09.2017, 10:42
Тэги: Происшествия, Смерть
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Расстрел Грипп в Екатеринбурге Финансы История успеха Экономика Музыка Психология Животные Взятки Фото Туризм Мужчины Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Знаменитости Дороги Отключение света Уралмаш, Эльмаш Культура Голодовка в колонии Убийство Ирины Вахрушевой Интервью Личное В Египте разбился самолет с российскими туристами Ловец покемонов Самолет ВУЗ История Екатеринбурга Сибирская язва МЧС Строительство Семья В Екатеринбурге -40 градусов Розыск Баскетбол Снос монастыря на Качканаре Жизнь в городе СМИ Скандал с Новиковым Путин Слухи Пусть говорят Деньги Приостановка полетов в Египет Спорт Религия Производство Новости России Шоу-бизнес Отдых Новости дня Расписание Высокие технологии Коллекторы Политика Гололед Общественный транспорт Скандалы Мистика Авто Дело Пьянкова Рецензия Криминал Грипп Недвижимость Медицина Горящие авто Самолет Минобороны упал в Якутии Мультимедиа Катастрофа Интернет Красота ЗАГС Секс Мода Скорая помощь Развлечения Рейтинг Мотоциклы Бэби-боксы Истории 9 мая Приговор Лошагину Ту 154 Репортаж ЖКХ Свердловской области Женщины Обрушение крыши на Калинина Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Военный репортаж Образование Конкурсы Еда Биатлон Лайфхак Необычное Храм святой Екатерины Кто заработал Мировые новости Погода Корь Доска позора Недвижимость Свердловской области Ошибки врачей Растения Отношения Горячее Искусство Волейбол Пожар Новости Взрыв ГИБДД Транспорт ДТП Крушение самолета под Ростовом Смерть Выставки Убийство в Рахмангулово Опрос 9 мая Расстрел на Депутатской Хоккей Школа Афиша Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Видео Парковки Эксклюзив Происшествия Новый год Тест Война ритуальных агентств ЖКХ Дом-2 Студенты Статистика ИГИЛ Хэллоуин-2015 Бизнес ЧМ-2018 Экономия Транспортная реформа Дети Футбол Позитив Ельцин-центр Здоровье Екатеринбуржцы в разных странах Суд Дорожные воины Кризис и санкции

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru