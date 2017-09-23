Альпинистка из Екатеринбурга погибла в горах Башкирии

Всего на хребте находилось четырех екатеринбуржца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.09.2017

Один альпинист погиб, второй получил травмы в Белорецком районе Башкирии во время пребывания на горном хребте Инзерские зубчатки (Южный Урал). Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на депутата Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Руфину Шагапову, ставшую свидетелем трагедии.

"У нас совещание экологической рабочей группы Госсобрания Башкирии выездное вчера было, предметом было развитие внутреннего туризма в республике и инфраструктуры. Также запланирован был поход на Зубчатку. Вот все мы увидели наглядно. Двое пострадавших альпинистов: девушка сразу насмерть, а у мужчины переломаны ноги, мы его вынесли оттуда, донесли до ближайшего поселка Тирлян", - рассказала Руфина Шагапова.

В пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили, что пострадавший при падении находится в стабильно тяжелом состоянии.

По данным МЧС региона, на хребте находились четыре екатеринбуржца. На учет в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России. Они не зарегистрировались, поэтому в ведомстве о них не знали.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!