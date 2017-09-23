Чтобы спастись спускались по балкону: в Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жителей девятиэтажки

Из горящего дома огнеборцы вывели 30 человек, из них двое детей. Есть пострадавшие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.09.2017

Сегодня днем на седьмом этаже девятиэтажного дома на Волгоградской в Екатеринбурге произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС сегодня, 24 сентября, в 16-06, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

– В считанные минуты первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова. Огнеборцы развернули пожарную автолестницу, забрались по ней на балкон 7-го этажа, проникли в квартиру, людей там не обнаружили и приступили к тушению огня, – рассказали в ведомстве.

В течение 20 минут пожарным удалось справиться с огнём. Площадь пожара составила 10 кв.м.

Согласно пока не подтверждённым данным, в момент возникновения пожара в квартире находились четыре человека, из них один ребёнок. Чтобы спастись они попытались спуститься через балкон на 6-й этаж. Среди них есть пострадавшие.

Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и следователи.

Минувшей ночью из-за пожара в Первоуральске пожарным, также, пришлось эвакуировать жителей дома.

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