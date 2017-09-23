С завтрашнего дня маршрут 25-го автобуса в Екатеринбурге станет длиннее

Также, на этом направлении появится больше автобусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.09.2017

Дополнительные автобусные рейсы до остановки "Технопарк "Университетский" появятся на маршруте № 25 с понедельника.

– В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 25 сентября 2017 года на маршруте № 25 "Радиоколледж" — СТЦ "Мега" — "Высоцкого" вводятся дополнительны рейсы с продлением до остановки "Технопарк "Университетский", — сообщили в Муниципальном объединении автобусных предприятий.

Первый автобус будет отбывать от "Радиоколледжа" в 07:05 и приходить в "Университетский" в 08:02. В обратном направлении первый автобус будет отправляться в 08:05 с прибытием в "Радиоколледж" к 09:17. Окончание движения — в 17:52 от "Меги", в 18:12 от "Радиоколледжа" и в 19:05 от "Университетского".

Напомним, с 23 сентября в Екатеринбурге изменился маршрут у 60-го и 13-го автобусов.

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