«Урал» одержал первую домашнюю победу, переиграв «Тосно»

После победы "шмели" поднялись на 6-ю строчку в турнирной таблице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.09.2017

В матче очередного тура чемпионата России по футболу, сегодня, 24 сентября, екатеринбургский "Урал" принимал у себя дома "Тосно" (Ленинградская область). Встреча завершилась уверенной победой "шмелей" - 3:1, сообщает официальный сайт команды.

Наша команда уверенно начала матч. Уже к девятой минуте первого тайма игрокам "Урала" удалось забить два мяча в ворота тоснинцев.

Первый мяч был забит с пенальти, который реализовал Георгий Чантурия. А уже через четыре минуты удалось отличиться Алексею Евсееву: полузащитник отметился эффектным ударом в пределах штрафной площади – 2-0.

Спустя 10 минут после перерыва в ворота "Тосно" снова был назначен пенальти. На этот раз стандарт реализовал Эрик Бикфалви – 3:0.

Гостям удалось отыграть один мяч лишь за пять минут до окончания основного времени матча. Никола Труич из пределов штрафной площади поразил дальний угол ворот "шмелей" – 3:1.

После победы над "Тосно" "Урал" временно забрался на 6-ю строчку турнирной таблицы, догнав по очкам "Ростов" и обогнав "Спартак", "Ахмат" и "Рубин".

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