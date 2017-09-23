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В Екатеринбурге жители Блюхера и Советской остались без холодной воды

В Екатеринбурге жители Блюхера и Советской остались без холодной воды
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Фото: GidroGuru
Из-за аварии подача воды ограничена в 15 домах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.09.2017

Ремонт затопленного подвала стал причиной того, что сегодня, 24 сентября, улицы Блюхера и Советская в Пионерском районе остались без холодной воды.  

– На Советской, 63 топило подвал. Для его ремонта ночью пришлось остановить насосную станцию, - рассказали НАШЕЙ в "Водоканале" о причинах ограничения подачи воды.

Сейчас в Пионерский направлены две автоцистерны с питьевой водой. Они будут находиться на Блюхера, 57 и Советской, 59.

Специалисты рассчитывают возобновить подачу ХВС не позднее двух часов дня. Сейчас без воды находятся 15 домов.

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Евгений Стоянов, 24.09.2017, 13:01
Тэги: ЖКХ
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