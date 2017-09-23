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В Екатеринбурге пьяный водитель на полном ходу въехал в автомобиль, стоящий на светофоре

В Екатеринбурге пьяный водитель на полном ходу въехал в автомобиль, стоящий на светофоре
16+
Фото: служба спасения "СОВА"
Виновник аварии не скрывает, что сел за руль нетрезвым.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.09.2017

В ночь на 24 сентября на перекрестке Первомайская - Карла Либкнехта произошло ДТП с участием двух машин.

Около двух часов ночи одитель Opel Corsa двигался со стороны Шевченко по направлению к проспекту Ленина, сообщает служба спасения СОВА.

В этот момент на перекрёстке Карла Либкнехта – Первомайская на красный свет притормозил автомобиль KIA Rio. Водитель Opel Corsa на полном ходу влетел в стоящую легковушку.

В Kia в этот момент находились два пассажира.

Сам виновник аварии своей вины не отрицает.

– Я ехал пьяный, вовремя не затормозил и допустил столкновение. Я буду за это отвечать – цитирует слова водителя Opel Corsa служба спасения "СОВА".


В отделении пропаганды ГИБДД пообещали подробности случившегося сообщить позже. 

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Евгений Стоянов, 24.09.2017, 14:51
Тэги: ДТП, ГИБДД, Происшествия
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