В Екатеринбурге пьяный водитель на полном ходу въехал в автомобиль, стоящий на светофоре

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.09.2017
В ночь на 24 сентября на перекрестке Первомайская - Карла Либкнехта произошло ДТП с участием двух машин.
Около двух часов ночи одитель Opel Corsa двигался со стороны Шевченко по направлению к проспекту Ленина, сообщает служба спасения СОВА.
В этот момент на перекрёстке Карла Либкнехта – Первомайская на красный свет притормозил автомобиль KIA Rio. Водитель Opel Corsa на полном ходу влетел в стоящую легковушку.
В Kia в этот момент находились два пассажира.
Сам виновник аварии своей вины не отрицает.
– Я ехал пьяный, вовремя не затормозил и допустил столкновение. Я буду за это отвечать – цитирует слова водителя Opel Corsa служба спасения "СОВА".
В отделении пропаганды ГИБДД пообещали подробности случившегося сообщить позже.
- Недавно в Свердловской области пьяный водитель угрожал инспекторам ГИБДД взорвать себя и автомобиль.
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