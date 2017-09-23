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В Екатеринбурге ученики школ прошли крестный ход до Ганиной ямы

В Екатеринбурге ученики школ прошли крестный ход до Ганиной ямы
16+
Фото: Екатеринбургская епархия
Шествие проводится с 2010 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.09.2017

Общегородской крестный ход и молебен, посвященный началу учебного года, прошел сегодня, 24 сентября.

В крестном ходе, начавшемся в 12:00, приняли участие школьники - ученики воскресных школ, их родители, студенты и педагоги. Они прошли около 9 километров от храма Владимирской иконы Божией  Матери на Семи Ключах до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

– Впервые подобный крестный ход был организован силами сотрудников сектора церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии в 2010 году. Он полюбился многим, и с тех пор при поддержке прихода храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах организуется каждый год в сентябре, – сообщили Екатеринбургской епархии. 

По традиции шествие проходит в последнее воскресенье сентября.

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Евгений Стоянов, 24.09.2017, 16:39
Тэги: Религия, Жизнь в городе
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