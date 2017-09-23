В Первоуральске из-за пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки

Сообщение о происшествии поступило около половины второго ночи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.09.2017
В ночь на 24 сентября в подвале пятиэтажного дома на улице Трубникова в Первоуральсве произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 01:39.
Пожарным пришлось эвакуировать 20 жильцов дома по лестничным маршам.
– В тушении пожара была задействована 1 единица техники, 4 человека личного состава. Пожар потушен в течение 8-ми минут, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
- Недавно под Екатеринбургом пожарным всю ночь пришлось тушить дом, площадью 120 метров.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!