Все произошло при спуске: стали известны подробности гибели 25-летней екатеринбурженки в горах Башкирии

Девушка погибла на месте, а ее спутник с травмами был доставлен в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.09.2017

Следственный комитет по республике Башкортостан начал доследственную проверку инцидента во время которого один человек погиб, а второй пострадал. ЧП произошло 23 сентября в Белорецком районе Башкирии на горном хребте Инзерские зубчатки (Южный Урал).

– В правоохранительные органы республики 23 сентября 2017 года поступило сообщение о гибели девушки и травмирования парня на горном хребте Инзерские зубчатки на территории Белорецкого района Республики Башкортостан, – сообщили в пресс-службе СКР по республике Башкортостан.

По предварительным данным, четверо туристов из Екатеринбурга совершили подъем на горный хребет Инзерские зубчатки, при спуске 25-летняя девушка и 31-летний мужчина сорвались и упали с высоты. Девушка погибла на месте, а ее спутник был доставлен в районную больницу Белорецка.

– Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователь выехал на место происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, – сообщили в ведомстве.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!