Более 30% свердловчан привились от гриппа

Сейчас заболеваемость превышает среднеобластной показатель на 32%.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

В Свердловской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным областного Роспотребнадзора, в этом году прививки поставили уже порядка 1 276 000 человек, что составляет 31% населения.

За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 23 200 случаев заболевания ОРВИ, а показатель составил 56 на 10 000 населения, что на 2% ниже эпидпорога. Общая заболеваемость выше среднеобластного показателя на 32%.

– За прошедшую неделю в области зарегистрировано 585 случаев заболеваний пневмонией, показатель заболеваемости составил 14,12 на 100 тысяч населения, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в области закрыты 53 группы в детских садах, 7 классов в пяти школах, полностью закрыты два детских сада в Белоярском поселке и Камышловском.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!