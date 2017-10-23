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Более 30% свердловчан привились от гриппа

Более 30% свердловчан привились от гриппа
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Сейчас заболеваемость превышает среднеобластной показатель на 32%.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

В Свердловской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным областного Роспотребнадзора, в этом году прививки поставили уже порядка 1 276 000 человек, что составляет 31% населения.

За последнюю неделю в регионе зарегистрировано 23 200 случаев заболевания ОРВИ, а показатель составил 56 на 10 000 населения, что на 2% ниже эпидпорога. Общая заболеваемость выше среднеобластного показателя на 32%.

– За прошедшую неделю в области зарегистрировано 585 случаев заболеваний пневмонией, показатель заболеваемости составил 14,12 на 100 тысяч населения, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

  • На сегодняшний день в области закрыты 53 группы в детских садах, 7 классов в пяти школах, полностью закрыты два детских сада в Белоярском поселке и Камышловском.

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Олег Галимов, 24.10.2017, 10:04
Тэги: Медицина, Здоровье
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