Депутаты Екатеринбурга решат, кто должен освещать городские дворы

Начиная с августа счета за оплату приходят жильцам.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017
В Гордуме Екатеринбурга создали специальную комиссию по проблеме освещения дворов. В ее состав вошли бывший кандидат в губернаторы Дмитрий Сергин, Григорий Вихарев, Николай Смирнягин и Александр Найданов, рассказали в мэрии.
Первое заседание пройдет завтра. Планируется, что комиссия рассмотрит вопрос передачи фонарных столбов на баланс жителей города.
- Напомним, что в скором времени прокуратура подаст иск на городскую администрацию. Уже несколько месяцев счета за освещение придомовых территорий приходят жильцам домов.
- В прокуратуре уверенны, что оплачивать свет на улице должны органы местного самоуправления.
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