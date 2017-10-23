Депутаты Екатеринбурга решат, кто должен освещать городские дворы

Начиная с августа счета за оплату приходят жильцам. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017 В Гордуме Екатеринбурга создали специальную комиссию по проблеме освещения дворов. В ее состав вошли бывший кандидат в губернаторы Дмитрий Сергин, Григорий Вихарев, Николай Смирнягин и Александр Найданов, рассказали в мэрии. Первое заседание пройдет завтра. Планируется, что комиссия рассмотрит вопрос передачи фонарных столбов на баланс жителей города. Напомним, что в скором времени прокуратура подаст иск на городскую администрацию. Уже несколько месяцев счета за освещение придомовых территорий приходят жильцам домов.

В прокуратуре уверенны, что оплачивать свет на улице должны органы местного самоуправления. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 24.10.2017, 12:59

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 24.10.2017, 12:59Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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