Наверх
В Екатеринбурге оштрафовали предпринимательницу за "самый дешевый табак"
14:56, сегодня
В Свердловской области похолодает до -13
14:48, сегодня
В Свердловской области вновь включат сирены
14:31, сегодня
Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве УК "Чкаловская"
14:31, сегодня
Бесплатное открытие расчетного счета и оформление документов
В Екатеринбурге компания задолжала сотне сотрудников более миллиона рублей
14:18, сегодня
В Нижнем Тагиле задержали полицейских, обвиняемых в смерти мужчины после допроса
13:35, сегодня
Приставы 13 часов караулили екатеринбуржца, задолжавшего по алиментам миллион рублей
13:04, сегодня
ВТБ Форекс удвоил среднемесячный объем сделок по итогам третьего квартала
Депутаты Екатеринбурга решат, кто должен освещать городские дворы
12:59, сегодня1
Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США
12:40, сегодня
Свердловская область потратит 86 миллионов на мероприятия в память о царской семье
12:26, сегодня1
Актуальные вопросы капитального ремонта рассмотрели в Западном управленческом округе
В Свердловской области возвращают штрафы для "гряземесов"
12:04, сегодня
"Любимое место в Екатеринбурге": Рената Литвинова закупилась сувенирами в Ельцин Центре
11:56, сегодня
На "Екатеринбург Арене" появилась подсветка
11:30, сегодня
Группа ВТБ выдала полмиллиарда рублей по программе кредитования подержанных автомобилей
Двор и дом, в которых хочется жить
11:15, сегодня
Асфальт растаял под снегом: в одном из дворов Екатеринбурга образовался кратер
10:44, сегодня
Более 30% свердловчан привились от гриппа
10:04, сегодня
ВТБ поддерживает инвестиционный проект "Сила картона" в Перми
Обманутые дольщики снова проведут митинг в Екатеринбурге
09:24, сегодня
В сети появилось видео проникновения напавшего на Татьяну Фельгенгауэр в редакцию "Эхо Москвы"
08:58, сегодня
Свердловские волейболисты-паралимпийцы вновь стали чемпионами России
08:40, сегодня
ВТБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными на 2 п.п.
Осталось немного: Макаровский мост должны открыть вечером
08:09, сегодня
Мужчину, порезавшего ножом журналистку "Эха Москвы", обвиняют в покушении на убийство
21:04, 23.10.2017
"Теперь вводу в эксплуатацию ничто не помешает": в Екатеринбурге сняли арест с земель Новикова в поселке "Бухта Квинс"
20:19, 23.10.2017
Сергей Кульпин, ВТБ: 2017 год станет рекордным по спросу на ипотеку
В Екатеринбург с рабочим визитом приедут Греф, Голодец и министр образования Васильева
19:50, 23.10.2017
В прокуратуре Свердловской области пообещали помочь обманутым дольщикам
18:44, 23.10.2017
В Екатеринбурге напротив "Гринвича" появились граффити для слепых
18:39, 23.10.2017
Аналитик ВТБ24 Олег Душин: Вера в глобальный рост стимулирует вложения в акции
В Екатеринбурге вынесли приговор автомобильному мошеннику, наворовавшему на 8,5 миллионов
18:12, 23.10.20171
Бывшего охранника уральской колонии посадили за пронос наркотиков
17:21, 23.10.2017
К тестированию повременного тарифа в Екатеринбурге присоединились 13 частников: список маршрутов
17:13, 23.10.2017
Группа ВТБ присоединилась к программе лояльности платежной системы "Мир"
В Екатеринбурге водитель сбил во дворе старушку и уехал
16:51, 23.10.20171
"Не хочу облажаться, когда приеду в США": Иван Штырков рассказал о боях в клетке, карьере и предложении из Голливуда
16:21, 23.10.2017
Неизвестный ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил ножом журналистку
15:55, 23.10.2017
ВТБ Лизинг запускает специальную акцию на лизинг автомобилей Volkswagen
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве жительницы ХМАО, пропавшей этим летом
15:27, 23.10.2017
Прокуратура начала проверку из-за отравления детей в Ревде
15:01, 23.10.2017
Десять груженых самосвалов проверили на прочность Макаровский мост в Екатеринбурге
14:36, 23.10.2017
ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени
ЕГЭ без стресса: в УрФУ создали тренажер по сдаче главного школьного экзамена
14:32, 23.10.2017
В Свердловской области собрали 807 тысяч тонн зерна
13:59, 23.10.2017
В Индии при падении параплана разбился 49-летний екатеринбуржец
13:40, 23.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Выход данных по инфляции в США как фактор риска
Скончался один из основателей группы AC/DC Джордж Янг
13:19, 23.10.2017
В Минтруда прокомментировали слухи о повышении трудового стажа
13:10, 23.10.2017
«Хочу поразить всех!»: участница «Мисс Офис» из Екатеринбурга рассказала, как готовится к финалу конкурса
13:00, 23.10.20171
Назван глава предвыборного штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге
12:48, 23.10.2017
Свердловчанка Ксения Перова завоевала золото на чемпионате мира по стрельбе из лука в Мехико
12:35, 23.10.2017
Куйвашев представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в Латинской Америке
12:24, 23.10.20171
Дорожники перекроют Пермский тракт на подъезде к Екатеринбургу
12:01, 23.10.2017
Стало известно, как и когда снесут заброшенную телебашню в центре Екатеринбурга
11:59, 23.10.20174
В Нижнем Тагиле пенсионерка отсудила у коммунальщиков 125 тысяч за обвалившийся потолок
11:37, 23.10.2017
В Екатеринбурге 77-летняя женщина погибла под колесами Volkswagen
10:49, 23.10.2017
В Свердловской области во время пожара погибли три человека
10:15, 23.10.2017
Как оплатить задолженность за капремонт по судебному приказу
09:53, 23.10.2017
Суд вынес приговор свердловчанам, которые под видом соцработников ограбили 89-летнюю женщину
09:15, 23.10.2017
В Нижнем Тагиле подросток на иномарке сбил семью с ребенком
08:58, 23.10.2017

Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве УК «Чкаловская»

Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве УК "Чкаловская"
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Сейчас в ее ведомстве находятся 319 домов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Департамент имущественных отношений подал иск в Арбитражный суд Свердловской области в отношении УК "Чкаловская". Ответчик задолжал более 7 миллионов рулей за арендованные у мэрии помещения.

В этом году Арбитражный суд уже несколько раз рассматривал дела против "Чкаловской". В числе истцов были "Екатеринбургэнергосбыт", "Т Плюс", "Екатеринбургская теплосетевая компания", ТЭК "Чкаловский", а также клининговая компания "Чистота.ру". Суть претензий была всегда одинаковой – долги управляющей компании.

  • УК "Чкаоловская" - одна из крупнейших управляющих компаний города. Сейчас под ее управлением находятся 319 домов.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 24.10.2017, 14:31
Тэги: Суд, ЖКХ, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Видео Тест МЧС Финансы Сибирская язва Баскетбол Дети Женщины Животные Фото Взрыв Снос монастыря на Качканаре Расстрел Грипп в Екатеринбурге Дорожные воины Бизнес ВУЗ Катастрофа Происшествия Политика Пусть говорят Недвижимость История Екатеринбурга Растения Ловец покемонов Мужчины Образование Екатеринбуржцы в разных странах Приговор Лошагину Новости России Храм святой Екатерины Недвижимость Свердловской области Грипп Дом-2 Суд Спорт Голодовка в колонии Деньги Отношения Скорая помощь СМИ ИГИЛ Кризис и санкции Здоровье Убийство в Рахмангулово Новости Строительство Бэби-боксы История успеха ЖКХ Крушение самолета под Ростовом Лайфхак ДТП Позитив Транспортная реформа ЧМ-2018 Горячее Интервью Студенты Смерть Еда Музыка Истории 9 мая Расписание Необычное Высокие технологии Военный репортаж ГИБДД Взятки ЗАГС Убийство Ирины Вахрушевой Афиша Волейбол Опрос Красота Розыск Биатлон Религия Горящие авто Знаменитости Мода Эксклюзив Новости дня В Екатеринбурге -40 градусов Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Гололед Развлечения Мировые новости Война ритуальных агентств Дело Пьянкова Выставки Отключение света Уралмаш, Эльмаш Скандалы Коллекторы Ельцин-центр Рецензия Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Расстрел на Депутатской ЖКХ Свердловской области Мультимедиа Обрушение крыши на Калинина Медицина Авто Погода Доска позора Жизнь в городе Ту 154 Экономия Отдых Мотоциклы Самолет Минобороны упал в Якутии Новый год Интернет Конкурсы Парковки Дороги Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Пожар Корь Культура 9 мая Скандал с Новиковым Кто заработал Футбол Приостановка полетов в Египет Школа Экономика Слухи Секс Рейтинг Ошибки врачей Шоу-бизнес Криминал Семья Репортаж Общественный транспорт Мистика Личное Транспорт Статистика Искусство Хэллоуин-2015 Самолет В Египте разбился самолет с российскими туристами Психология Путин Производство Туризм Хоккей

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru