Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве УК «Чкаловская»

Сейчас в ее ведомстве находятся 319 домов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Департамент имущественных отношений подал иск в Арбитражный суд Свердловской области в отношении УК "Чкаловская". Ответчик задолжал более 7 миллионов рулей за арендованные у мэрии помещения.

В этом году Арбитражный суд уже несколько раз рассматривал дела против "Чкаловской". В числе истцов были "Екатеринбургэнергосбыт", "Т Плюс", "Екатеринбургская теплосетевая компания", ТЭК "Чкаловский", а также клининговая компания "Чистота.ру". Суть претензий была всегда одинаковой – долги управляющей компании.

УК "Чкаоловская" - одна из крупнейших управляющих компаний города. Сейчас под ее управлением находятся 319 домов.

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