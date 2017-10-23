Мисс Екатеринбург – 2009 сыграет главную роль в новом триллере про альпинистов

Ирина Антоненко уже известна зрителям по фильму "Эластико" и сериалу "Корабль".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017
Мисс Екатеринбург -2009 и Мисс Россия -2010 Ирина Антоненко, сыграет главную женскую роль в новом фильме "Отрыв". Российский триллер расскажет историю о компании молодых альпинистов, которые зимой застряли в кабинке фуникулера на канатной дороге.
Спуститься вниз у них нет никакой возможности, они оказываются заперты в холодном помещении.
-
Напомним, что Ирина Антоненко дебютирует до этого она снималась в клипе Кристины Орбакайте, играла в криминальной драме "Эластико", снималась в главной роли в сериале "Золотая клетка" и "Корабль".
-
Этим летом Ирина Антоненко получила диплом ГИТИСа.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!