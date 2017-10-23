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Мисс Екатеринбург – 2009 сыграет главную роль в новом триллере про альпинистов

Мисс Екатеринбург – 2009 сыграет главную роль в новом триллере про альпинистов
16+
Фото: Instagram Ирины Антоненко
Ирина Антоненко уже известна зрителям по фильму "Эластико" и сериалу "Корабль".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Мисс Екатеринбург -2009 и Мисс Россия -2010 Ирина Антоненко, сыграет главную женскую роль в новом фильме "Отрыв". Российский триллер расскажет историю о компании молодых альпинистов, которые зимой застряли в кабинке фуникулера на канатной дороге.

 

Устали мерзнуть #отрыв

Публикация от Irina Antonenko (@irina8antonenko)

Спуститься вниз у них нет никакой возможности, они оказываются заперты в холодном помещении.

 

#Repost@get_repost ・・・ Начинаем. #отрыв

Публикация от Irina Antonenko (@irina8antonenko)

  • Напомним, что Ирина Антоненко дебютирует до этого она снималась в клипе Кристины Орбакайте, играла в криминальной драме "Эластико", снималась в главной роли в сериале "Золотая клетка" и "Корабль".
  • Этим летом Ирина Антоненко получила диплом ГИТИСа.

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Олег Галимов, 24.10.2017, 16:10
Тэги: Фото, Женщины, Новости
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