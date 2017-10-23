Пока ночные огни освещают только одну сторону стадиона. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017 На "Екатеринбург Арене" появилась подсветка. Сейчас ночные огни украшают будущую арену ЧМ-2018 только со стороны улицы Репина. фото: Олег Галимов / "Наша Газета" Фасад бывшего Центрального стадиона переливается красным и синим цветом, также на небольшом участке можно увидеть переливы желтого, зеленого, оранжевого цветов. Напомним, что "Екатеринбург Арена" примет четыре матча группового этапа чемпионата мира, в том числе и матч соперников сборной России по группе А.

Сейчас готовность стадиона оценивают на 90%, готово футбольное поле, установлены дополнительные боковые трибуны.

В начале октября у арены посадили деревья.

Первый матч может пройти уже весной. В качестве игры открытия рассматривается матч «Урала» в чемпионате России. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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