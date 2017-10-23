На Свердловской железной дороге закончились масштабные ремонты платформ и вокзалов

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В 2017 году на эти цели было выделено более 50 млн рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017 На Урале завершаются сезонные работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры. На данный момент в регионе отремонтировано 20 пассажирских платформ, в том числе на станциях Исток, Кольцово, Лечебный, Богданович, Ласьва, Омутинская, Гипсы, Горбуново, Коуровка, Филинцы. Также завершается капитальный ремонт платформ на станциях Монзино и Приобье, ремонт кровли здания вокзала на станции Верещагино. – До конца года новый облик обретет вокзал Верх-Нейвинска: здесь будут отремонтированы внутренние помещения, облицован фасад, благоустроена прилегающая территория – сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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