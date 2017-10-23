Обманутые дольщики снова проведут митинг в Екатеринбурге

На сей раз пройдет сбор пайщиков ЖК "Новый Уктус".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Обманутые дольщики ЖК "Новый Уктус", который расположен на пересечении улиц Павлодарская - Самолетная, выйдут на митинг в ближайшее воскресенье. Пайщики соберутся в 13.00 в парке 50-летия ВЛКСМ, рассказал один из дольщиков Михаил Гусев.

Сдача пятой очереди новостройки была запланирована на ноябрь 2017 года, но с апреля 2016 года стройку "заморозили". На сегодняшний день готовность многоэтажки оценивается в 33%.

Застройщиком является – ЖСК "Уралстройэнергокомплекс", учредителем которого остается депутат Гордумы Екатеринбурга, единорос Игорь Плаксин.

С октября 2016 года областной Минстрой насчитал три долгостроя, заказчиком которых является "Уралэнергостройкомплекс".

По всем трем объектам в Екатеринбурге насчитывается почти 1 тысяча дольщиков, которые считают себя обманутыми.

НАША писала подробнее о проблемных объектах Игоря Плаксина.

Напомним, что в сентябре около 5 500 обманутых пайщиков со всей Свердловской области вышли на митинг в центре Екатеринбурга,

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