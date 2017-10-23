Осталось немного: Макаровский мост должны открыть вечером

Вчера десять грузовиков проверяли его на прочность.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Главное ожидание автомобилистов Екатеринбурга так и не сбылось утром вторника Макаровский мост по-прежнему закрыт. В городской администрации заявили, что движение транспорта запустят ближе к 18.00.

Сейчас пробки на дорогах оцениваются в 6 баллов из 10.

фото: Яндекс. Пробки

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!