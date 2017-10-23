Осталось немного: Макаровский мост должны открыть вечером

Вчера десять грузовиков проверяли его на прочность.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017
Главное ожидание автомобилистов Екатеринбурга так и не сбылось утром вторника Макаровский мост по-прежнему закрыт. В городской администрации заявили, что движение транспорта запустят ближе к 18.00.
Сейчас пробки на дорогах оцениваются в 6 баллов из 10.
фото: Яндекс. Пробки
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Напомним, что Макаровский мост закрыли на ремонт 7 октября, что мгновенно усложнило ситуацию на дорогах города.
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После итоговой инспекции сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что мост должны открыть 24 октября.
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Вчера реконструированное сооружение проверили на прочность десять груженых грузовиков.
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