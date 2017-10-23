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Приставы 13 часов караулили екатеринбуржца, задолжавшего по алиментам миллион рублей

Приставы 13 часов караулили екатеринбуржца, задолжавшего по алиментам миллион рублей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Отец двоих детей прятался в квартире вместе со своей новой супругой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

В Екатеринбурге судебные приставы 13 часов караулили должника у его дома, сообщили в УФССП по Свердловской области.
 
Отец двоих детей накопил долг по алиментам порядка одного миллиона рублей, за что суд приговорил его к аресту на 10 суток. Мужчина отбыл наказание, однако долг не выплатил и к приставу на прием не явился. Тогда приставы прибыли к дому алиментщика, однако дверь им никто не открыл, при этом из квартиры доносился мужской кашель и звуки передвижения по комнатам. Кроме этого, было заметно, что кто-то наблюдает за приставами в дверной глазок. 

– В течение 13 часов доступ в квартиру не был предоставлен, несмотря на все доносившиеся звуки и явное присутствие кого-то в жилом помещении, свет в окнах не зажигали (с улицы велось наблюдение за балконом и окнами квартиры, во избежание побега должника через оные), – рассказали в ведомстве.

Приставы смогли попасть в квартиру, когда домой пришел пасынок должника. В помещении в темноте находились сам алиментщик и его новая супруга. За препятствование работе приставов мужчину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. 
  • Мужчину доставили на прием к судебному приставу-исполнителю. Пристав помог должнику устроиться на официальную работу, мужчина начал выплату долга.

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Маша Шмурыгина, 24.10.2017, 13:04
Тэги: Дети, Деньги
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