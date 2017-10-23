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«Любимое место в Екатеринбурге»: Рената Литвинова закупилась сувенирами в Ельцин Центре

"Любимое место в Екатеринбурге": Рената Литвинова закупилась сувенирами в Ельцин Центре
16+
Фото: Instagram Ельцин Центра
Актриса приехала в Екатеринбург с МХТ им. Чехова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Рената Литвинова посетила в Екатеринбурге Ельцин Центр после того, как отыграла в ТЮЗе спектакль "Свидетель обвинения". Компанию актрисе в президентском центре составила дочь Бориса Ельцина – Татьяна Юмашева. После прогулки Литвинова зашла в новый магазин сувениров "Ель".

фото: Ельцин Центр

– С Татьяной в галерее арт-объектов – самое любимое место в Екатеринбурге – Ельцин-центр, – написала Литвинова своем Instagram.

Екатеринбург)

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

В самом Ельцин Центре рассказали, что Литвинова ушла от них с покупками.

– Встречаем гостей: Рената Литвинова пришла в сувенирный магазин "Ель", который недавно открылся в Ельцин-центре. Выбор был нелегким: в новом магазине оказалось слишком много интересных сувениров. Но Рената справилась и ушла с покупками. На память о Екатеринбурге и Ельцин-центре – ещё и фото с Татьяной Юмашевой, – рассказали в Ельцин Центре.

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Олег Галимов, 24.10.2017, 11:56
Тэги: Фото, Новости
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