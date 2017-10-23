«Любимое место в Екатеринбурге»: Рената Литвинова закупилась сувенирами в Ельцин Центре

Актриса приехала в Екатеринбург с МХТ им. Чехова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Рената Литвинова посетила в Екатеринбурге Ельцин Центр после того, как отыграла в ТЮЗе спектакль "Свидетель обвинения". Компанию актрисе в президентском центре составила дочь Бориса Ельцина – Татьяна Юмашева. После прогулки Литвинова зашла в новый магазин сувениров "Ель".

фото: Ельцин Центр

– С Татьяной в галерее арт-объектов – самое любимое место в Екатеринбурге – Ельцин-центр, – написала Литвинова своем Instagram.

Екатеринбург) Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Окт 22 2017 в 11:50 PDT

В самом Ельцин Центре рассказали, что Литвинова ушла от них с покупками.

– Встречаем гостей: Рената Литвинова пришла в сувенирный магазин "Ель", который недавно открылся в Ельцин-центре. Выбор был нелегким: в новом магазине оказалось слишком много интересных сувениров. Но Рената справилась и ушла с покупками. На память о Екатеринбурге и Ельцин-центре – ещё и фото с Татьяной Юмашевой, – рассказали в Ельцин Центре.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!