Синоптики: в конце октября в Екатеринбурге заметно потеплеет

Улучшение погоды прогнозирует Уральский гидрометцентр.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Уральский гидрометцентр прогнозирует потепление в Екатеринбурге. По данным синоптиков, погода в уральской столице улучшится в конце октября.

Температура воздуха с 6 по 19 октября превышала норму на 3-6 градусов и поднималась днем до +15. Однако затем в Екатеринбурге резко похолодало – арктический воздух накрыл Урал и сопредельные территории. Утром во вторник, 24 октября, большинство уральских метеостанций отметили снежный покров 1-7 сантиметров. По прогнозу синоптиков, снег пролежит еще некоторое время из-за похолодания, однако затем, скорее всего, растает.

По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, последние расчеты численных моделей атмосферы говорят о том, что в конце октября в Свердловской области заметно потеплеет.