Свердловская область потратит 86 миллионов на мероприятия в память о царской семье

Поправки в бюджет приняты в первом чтении.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Министерство финансов Свердловской области выделит 86,6 миллионов рублей на мероприятия в память о царской семье, сообщает Znak.com.

О планах потратить эту сумму на мероприятия, посвященные "100-летию памяти святых царственных страстотерпцев", сообщила на заседании бюджетного комитета министр финансов региона Галина Кулаченко. Это возмутило депутатов: Вячеслав Вегнер задался вопросом, почему область должна выделять такие деньги на мероприятия, связанные с церковью, которая отделена от государства.

В ответ на это Кулаченко сообщила, что деньги пойдут на музеификацию школы в Алапаевске, где содержалась в 1918 году княгиня Елизавета Федоровна (убита в том же году), и ремонт алапаевского краеведческого музея. В итоге поправки в бюджет были приняты в первом чтении.