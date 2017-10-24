Фото: Артур Фазлиев / "Наша Газета"

Во время презентации пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов поделились мнением о Навальном, Поклонской, об угрозах в свой адрес и бойне в Цыганском поселке.

Екатеринбург стал последним в туре из 13 городов, где прошла презентация книги "По ком звонит телефон", написанной пранкерами Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым, более известными как Лексус и Вован.

Напомним: среди жертв пранкеров такие известные люди, как Петр Порошенко, Александр Лукашенко, Реджеп Эрдоган, Виталий Мутко, Элтон Джон. Интересно, что после розыгрыша английского певца Владимир Путин (от лица которого говорили Вован и Лексус) сам позвонил Элтону Джону и попросил не обижаться на "телефонных ребят".

Во время презентации своей книги в уральской столице дуэт рассказал, что она является своеобразным итогом их деятельности, а также содержит в себе ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Тем не менее перед мероприятием екатеринбуржец Алексей Столяров ответил еще на несколько вопросов корреспондента НАШЕЙ.

"Многие звонки совершались отсюда"

– Екатеринбург для нас особо значим, потому что многие звонки совершались именно отсюда, – подчеркнул Алексей в начале разговора.

– Почему вы в футболке, на которой вместе изображены Путин и Трамп? Вы за сближение наших стран?

– Наверное, можно сказать и так (улыбаясь).

– Кстати, приятно было узнать, что Путин послушал один из ваших пранков?

– Думаю, он слышал и другие. Ну как, приятно… Если его это порадовало, то я тоже рад.

– Почему вы тогда решили от лица президента обсуждать с Элтоном Джоном именно вопросы ЛГБТ?

– А про что еще можно с ним общаться? Про музыку? Я думаю, что Путин не стал бы с ним об этом говорить. К тому же в последнее время Элтон Джон сам общается только на эту тему.

– Угрозы в ваш адрес когда-нибудь поступали?

– Владимир Жириновский однажды в шутку предложил нас расстрелять. Но, в основном, угрозы в наш адрес исходят из Украины (пранкеры попали в список на сайте "Миротворец", где украинские силовики размещают данные тех, кого считают "агентами Кремля". – Прим. авт.). Как правило, тот, кто угрожает, никогда не приводит свои угрозы в действие.

"Простым языком написаны серьезные вещи"

– Кому будет интересна ваша книга?

– Журналистам, политикам, пиарщикам и всем, кто интересуется мировой политикой. Да думаю, даже домохозяйкам может быть интересна, потому как там простым языком написаны достаточно серьезные вещи.

– Сколько времени уходит обычно на подготовку пранка (телефонного розыгрыша. – Прим. авт.)?

– От недели до месяца, бывает, и за один день получается. В общем, по-разному. Все зависит от персонажа. Кто-то хорошо защищен от внешних связей, кто-то наоборот.

– Что вы думаете об организаторах массовых лжеминирований, прокатившихся по стране и по Екатеринбургу? К этому могли быть причастны спецслужбы?

– Думаю, что за этим стояли спецслужбы другой страны. Эти люди устроили диверсию, хотели посеять панику и, отчасти, им это удалось. Нужно просто про это меньше писать, чем меньше, тем лучше.

– Что скажете об Алексее Навальном?

– Нас часто спрашивают: "Почему вы не звоните Навальному?" А какой смысл ему звонить, если про него все известно с 12-го года? Я много времени посвятил тому, что анализировал его многочисленные переписки и телефонные переговоры с Браудером (американский финансист и инвестор. – Прим. авт.), узнал много интересного.

– Когда вы звонили украинской летчице Надежде Савченко от лица Порошенко, неужели не согласовывали этот пранк со спецслужбами?

– Нет, со спецслужбами вообще сложно что-то согласовать потому, что в бюрократическом аппарате все это занимает очень долгое время, а мы все делаем оперативно.

– В случае с Савченко это была ваша инициатива, или все-таки посоветовали "сверху"?

– Исключительно моя. Думаю, когда после этого разговора она прекратила голодовку, к России стало меньше претензий.

В самом конце презентации Алексей Столяров обратился к собравшимся, спросив, присутствует ли среди них казак Олег Шишов (один из участников бойни в Цыганском поселке, с которого недавно сняли обвинения в убийстве. – Прим. авт.). Лексус собирался подарить ему книгу.

– Это дело было резонансным и решалось на самом высшем уровне, – заявил Алексей Столяров.

По словам пранкера, он общался со многими участниками этого конфликта, и версия Олега Шишова показалось ему наиболее правдоподобной. Однако казак на презентацию книги так и не пришел.

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