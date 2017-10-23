В Екатеринбурге оштрафовали предпринимательницу за «самый дешевый табак»

В такой рекламе усмотрели нарушение закона.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017
Роспотребнадзор Екатеринбурга оштрафовал владелицу магазина "Пивная лавка" на улице Билимбаевской за рекламную табличку "А у нас самый дешевый табак и vape-смеси".
– Данная реклама фактически побуждает покупателя к приобретению табачного изделия по более низкой цене, что противоречит ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, –рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
- В итоге предпринимательницу оштрафовали на 5000 рублей.
- Добавим, что на прошлой неделе УФАС оштрафовала оператора сотовой связи "Мотив" за "самый лучший интернет".
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