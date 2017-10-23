В Екатеринбурге оштрафовали предпринимательницу за «самый дешевый табак»

16+ Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

В такой рекламе усмотрели нарушение закона. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017 Роспотребнадзор Екатеринбурга оштрафовал владелицу магазина "Пивная лавка" на улице Билимбаевской за рекламную табличку "А у нас самый дешевый табак и vape-смеси". – Данная реклама фактически побуждает покупателя к приобретению табачного изделия по более низкой цене, что противоречит ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, –рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В итоге предпринимательницу оштрафовали на 5000 рублей.

Добавим, что на прошлой неделе УФАС оштрафовала оператора сотовой связи "Мотив" за "самый лучший интернет". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 24.10.2017, 14:56

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 24.10.2017, 14:56Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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