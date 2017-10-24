В Екатеринбурге студентов выселят из общежитий из-за ЧМ-2018

На их месте будут жить полицейские.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Студентов Уральского федерального университета выселят из общежитий на время проведения в Екатеринбурге ЧМ-2018. На их места заселят полицейских.

"Наша Газета" уже писала о таком развитии событий. Студентов выселят 14 мая 2018 года и позволят вернуться не раньше 28 июля.

Сегодня и.о. министра общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов подтвердил эту информацию. Письмо с ответом министра опубликовал в своем Facebook депутат областного Заксобрания от КПРФ Александр Ивачев.

Добавим, что в мэрии Екатеринбурга уже предложили сделать дни проведения матчей ЧМ-2018 выходными.

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